șoferii de autobuze și camioane, verificați "la sânge" la sibiu: ce au găsit polițiștii / foto

În perioada 9-15 februarie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea Serviciului Rutier Sibiu, au desfășurat activități specifice în cadrul acțiunii europene „TRUCK & BUS” – ROADPOL, care a avut ca scop verificarea legalității transportului rutier public de marfă și persoane.

Pe parcursul controalelor efectuate la nivelul județului Sibiu, au fost verificate peste 450 de autovehicule destinate transportului public de marfă și 77 de autovehicule destinate transportului public de persoane.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 518 sancțiuni contravenționale conducătorilor auto din domeniul transportului de marfă și alte 16 sancțiuni în domeniul transportului de persoane. Valoarea totală a amenzilor depășește 111.000 de lei.

Principalele abateri identificate au vizat depășirea regimului legal de viteză, neutilizarea centurii de siguranță, nerespectarea timpilor de conducere și de odihnă, precum și lipsa documentelor prevăzute de legislația în vigoare.

De asemenea, în cadrul acțiunii au fost verificate 19 autovehicule destinate transportului elevilor, fiind aplicată o sancțiune contravențională pentru neportul centurii de siguranță.

Totodată, în urma controalelor tehnice, au fost constatate defecțiuni tehnice și alte abateri la regimul rutier, motiv pentru care polițiștii au retras 31 de certificate de înmatriculare.