statistică îngrijorătoare: aproape jumătate dintre copii nu sunt vaccinați împotriva rujeolei

România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, tot mai mulți copii fiind privați de protecția vitală oferită de vaccinuri.

Rata de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) scade alarmant, în special pentru doza a doua administrată la vârsta de 5 ani. Potrivit celor mai recente date, prima doză de vaccin ROR este administrată doar la 47,4% dintre copii.

Potrivit Mediafax, principalele cauze identificate includ lipsa de informare, dezinformarea pe rețelele sociale și barierele sistemice: birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și dificultățile legate de transport, arată studiul realizat de Salvați Copiii România. Organizația solicită autorităților simplificarea raportării vaccinărilor, instruirea personalului medical în comunicare și crearea unor echipe multidisciplinare locale care să promoveze vaccinarea.

Date oficiale îngrijorătoare

Datele oficiale arată amploarea epidemiei: între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, la nivelul UE au fost raportate 32.265 de cazuri de rujeolă, dintre care 27.568 în România. Italia, pe locul doi, a înregistrat doar 1.097 cazuri. În perioada 2023–2025, România a înregistrat 35.736 de cazuri de rujeolă, cu 30 de decese, majoritatea copiilor fiind sub 15 ani.

Acoperirea vaccinală la nivel național arată astfel:

BCG: 93,5%

Hep B (3 doze): 55,0%

DTPa (3 doze): 55,0%

VPI (3 doze): 55,0%

Hib (3 doze): 55,0%

Pneumococic (3 doze): 54,0%

ROR (1 doză): 47,4%

Situația la nivel județean este îngrijorătoare: doar în județul Bihor acoperirea a depășit 70%, în 14 județe aceasta este între 50,6% și 67,4%, în 24 de județe între 31,3% și 49,7%, iar în trei județe a scăzut sub 30%, cel mai scăzut nivel fiind în Argeș – 23,7%. Toate aceste valori sunt sub ținta de 95% recomandată de OMS. România se numără printre cele 13 țări din Regiunea Europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populație.

Ce spun medicii de familie

Studiul „Bariere în calea vaccinării în mediul rural” realizat de Salvați Copiii a analizat perspectivele a 29 de medici de familie și asistenți medicali comunitari care au în evidență peste 11.000 de copii. Cercetarea a identificat:

Bariere comportamentale și atitudinale: refuzul categoric al unor comunități și teama de reacții adverse;

Bariere socio-culturale: aspecte culturale, lingvistice, religioase și mobilitatea ridicată a familiilor;

Bariere informaționale: dezinformarea în mass-media și pe rețelele sociale, mituri despre vaccinuri;

Bariere sistemice: birocrația, lipsa resurselor, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului.

Medicii subliniază că scăderea ratelor de acoperire este accentuată la doza a doua de ROR, uneori ajungând la doar 20% în unele comunități. Relația cu părinții este complexă: aceștia amână vaccinările sau refuză să-și asume decizia în scris. Asistenții medicali comunitari sunt considerați intermediari esențiali în comunicarea cu grupurile vulnerabile.

Pentru creșterea acoperirii vaccinale, medicii solicită:

Cadrul legislativ mai strict privind vaccinarea și campanii naționale de informare;

Extinderea rețelei de asistență medicală comunitară;

Reducerea birocrației în raportarea vaccinărilor și facilitarea transportului către cabinete;

Implicarea reprezentanților minorităților și reintroducerea vaccinării în școli;

Dezvoltarea abilităților de comunicare ale personalului medical prin cursuri specializate.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Salvați Copiii România, avertizează: „Aproape jumătate dintre copiii României nu au primit nici măcar o doză de ROR. Fiecare copil nevaccinat este expus riscului de boală și de deces. În comunitățile rurale în care am implementat programe dedicate, am demonstrat că vaccinarea poate crește de la 50-60% la aproape 100% atunci când există echipe dedicate, informație corectă și relații de încredere cu familiile.”

FOTO https://medikali.ro/