tânăr oprit înainte să provoace o tragedie: conducea beat prin sibiu

În cursul nopții de 16 februarie, în jurul orei 03:30, polițiștii rutieri din municipiul Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Rennes de un tânăr în vârstă de 21 de ani, din localitatea Vurpăr.
În urma testării alcoolscopice, s-a constatat că acesta avea 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Cercetările continuă la nivelul Biroului Rutier Sibiu, iar autoritățile vor aplica măsurile legale corespunzătoare în funcție de rezultatele anchetei.
