ultima săptămână înainte de postul paștelui: ce nu nu ai voie să mănânci

Săptămâna Albă, ultimele șapte zile înainte de începutul Postului Mare al Paștelui, începe în 2026 pe 16 februarie și se încheie pe 22 februarie.

Această perioadă are rolul de a pregăti treptat credincioșii pentru una dintre cele mai exigente etape spirituale ale anului.

Rolul Săptămânii Albe

Săptămâna Albă reprezintă o etapă de tranziție în pregătirea pentru Postul Mare. În această săptămână, credincioșii încep să renunțe treptat la anumite alimente, astfel încât corpul și sufletul să fie pregătite pentru postul aspru care urmează. Conform tradiției Bisericii Ortodoxe Române, carnea și preparatele din carne nu mai sunt permise, însă se pot consuma:

produse lactate (brânză, iaurt, smântână, lapte)

ouă

pește

ulei

legume și alte produse vegetale

De la 23 februarie 2026, odată cu începutul Postului Paștelui, se renunță și la consumul produselor lactate. În această perioadă, zilele de miercuri și vineri sunt aliturgice, nefiind săvârșită Sfânta Liturghie.

Pregătirea spirituală

Potrivit Gândul.ro, săptămâna Albă nu are doar un rol alimentar, ci și unul spiritual. Credincioșii sunt chemați la pocăință, intensificarea rugăciunii, împăcare cu cei din jur și curățire sufletească, pregătindu-se astfel pentru Postul Mare.

În 2026, Postul Paștelui pentru ortodocși va începe pe 23 februarie și se va încheia pe 11 aprilie, Paștele ortodox fiind sărbătorit pe 12 aprilie. Pentru catolici, postul începe pe 2 martie și se încheie pe 4 aprilie, Paștele catolic fiind pe 5 aprilie.