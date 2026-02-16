un festival celebru, anulat: peste 80 de țări afectate de decizie

Cuba a anunțat suspendarea ediției din 2026 a Festivalului anual de trabucuri, unul dintre cele mai cunoscute evenimente culturale și comerciale ale țării.

Decizia a fost luată ca urmare a crizei economice și penuriei severe de combustibil, agravate de blocada petrolieră impusă de Statele Unite ale Americii.

Evenimentul, cunoscut sub numele de Festival del Habano, era programat să aibă loc la finalul lunii februarie în capitala Havana și atrage anual pasionați, comercianți și jurnaliști din peste 80 de țări. Organizatorii au precizat că toate cele cinci zile ale festivalului sunt anulate pentru a păstra standardele ridicate de calitate și lucrează la stabilirea unei noi date, fără a oferi detalii concrete.

„Ne dorim să oferim participanților o experiență completă și la cele mai înalte standarde. În condițiile actuale, acest lucru nu ar fi fost posibil”, a transmis Comitetul de Organizare.

Trabucurile, un produs strategic pentru economia Cubei

Trabucurile cubaneze premium sunt renumite la nivel internațional și reprezintă o sursă importantă de valută pentru economia țării. Ele constituie unele dintre principalele bunuri exportate și au un rol strategic în menținerea stabilității economice. Totuși, vânzarea lor în SUA rămâne interzisă din cauza embargoului comercial vechi de decenii.

Potrivit Mediafax, anul trecut, Habanos S.A., entitatea de stat care deține monopolul asupra vânzărilor globale de trabucuri cubaneze, a raportat vânzări record de 827 de milioane de dolari, în creștere cu 16% față de 2023.

Criza energetică și presiunile externe

Suspendarea festivalului survine pe fondul unei penurii severe de combustibil. Blocada petrolieră americană, intensificată recent, a întrerupt aprovizionarea Cubei cu petrol venezuelean, afectând transporturile, producția și viața de zi cu zi. Guvernul cubanez a adoptat măsuri pentru a proteja serviciile esențiale, dar situația rămâne dificilă.

Organizația Națiunilor Unite a avertizat asupra unui posibil colaps umanitar dacă nevoile de petrol ale Cubei nu vor fi satisfăcute.

„Secretarul General este extrem de îngrijorat de situația umanitară, care se poate înrăutăți rapid”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric.

Impactul pentru cultura și turismul cubanez

Pe lângă pierderile economice, suspendarea festivalului afectează și turismul și imaginea internațională a Cubei. Festivalul anual era un eveniment de referință pentru industria trabucurilor, incluzând licitații, prezentări ale trabucurilor premium și tururi ale plantațiilor de tutun.

Organizatorii speră ca, odată cu ameliorarea situației economice și energetice, festivalul să fie reprogramat, pentru a continua să fie un punct de atracție culturală și economică pentru Cuba și pentru iubitorii de trabucuri din întreaga lume.

FOTO https://halfwheel.com/