un mic fotbalist din mediaș, trece prin momente grele: răzvan are nevoie de ajutor pentru extirparea unei tumori pe creier

Clubul de Liga 3, ACS Mediaș 2022 s-a alăturat campaniei de ajutorare a micuțului fotbalist Răzvan Nicolas Cheșcheș, care a fost diagnosticat cu o formă agresivă de tumoare pe creier.

Un copil de doar 10 ani din Mediaș, mic fotbalist și suflet plin de vise, trece în aceste momente prin cea mai grea luptă a vieții sale.

Conform paginii oficiale a clubului ACS Mediaș 2022, Răzvan Nicolas Cheșcheș a fost diagnosticat cu o formă agresivă de tumoare pe creier, localizată pe partea stângă.

El a început fotbalul la juniorii de la Flacăra Gaz Metan Mediaș și din vara trecută este la Atletic Mediaș. Cele două cluburi medieșene și-au dat mâna și au demarat o campanie, pentru a ajuta în cazul micuțului Răzvan.

”Nicolas se află acum la Cluj-Napoca, unde urmează investigații și tratamente care îi pot oferi o șansă reală la viață. Este un copil din orașul nostru, iar în fața unei asemenea încercări nu putem rămâne indiferenți. Are nevoie de sprijin, de rugăciuni, de solidaritate și de ajutor concret” se arată pe pagina oficială de socializare a clubului de pe malul Târnavei Mari.

Cei care doresc să ajute cu o sumă, oricât de mică, pentru tratamentul scump de care are nevoie Răzvan Nicolas Cheșcheș o pot face în contul de Revolut: RO18REVO0000117012310765, titular Boicu Andreea (mama copilului).