un sat abandonat din spania se vinde la preț de apartament: are vedere către ocean

Un sat abandonat din nord-vestul Spaniei, cu priveliști spectaculoase la Oceanul Atlantic, este scos la vânzare pentru 150.000 de euro, după ce prețul a fost redus de la 200.000 de euro.

Proprietatea include 10 case tradiționale din piatră, câteva grânare și terenul înconjurător, iar experții susțin că zona are un mare potențial turistic.

Potrivit Mediafax, satul Candelago, aflat pe Costa da Morte, oferă peisaje sălbatice și trasee pentru drumeții. Localitatea a fost abandonată treptat începând cu anii 1970, însă nu este izolată complet: se află la câțiva kilometri de Corme, un sat de pescuit care găzduiește Farul Rocundo și Muzeul de Artă Contemporană Costa da Morte.

Datorită poziției sale aproape de ocean, Candelago poate fi transformat într-un refugiu privat sau într-o atracție turistică. Priveliștile spectaculoase și atmosfera sălbatică fac ca satul să fie atractiv pentru cei care caută o investiție imobiliară unică sau o reședință de vacanță deosebită.