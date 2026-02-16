urs semnalat în șelimbăr: a fost emis mesaj ro-alert

Un urs a fost semnalat, în urmă cu puțin timp, prin apel la 112, în localitatea Șelimbăr, în zona Parcului Industrial.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la fața locului se deplasează un echipaj SMURD, care va asigura măsurile specifice de intervenție. Totodată, pentru informarea și avertizarea populației, a fost emis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zonă, privind prezența animalului în perimetrul localității.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite zona și să nu încerce să se apropie de animal, pentru a preveni eventuale incidente.

FOTO Ursulețul Cârcotaș