zeci de echipe de robotică din țară, reunite la mediaș: cine sunt câștigătorii / foto

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, a fost parteneră a evenimentului „Signal of Love – League Meet”, desfășurat pe 14 februarie 2026 la Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport din Mediaș.

Evenimentul a fost organizat de echipele de robotică The Resistance, de la Liceul Teoretic Roth-Oberth, și Gear Maniacs, de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”.

Competiția a reunit 20 de echipe de robotică din diferite zone ale țării, participante în cadrul programului FIRST Tech Challenge, una dintre cele mai importante competiții de profil dedicate elevilor de liceu. Astfel de întâlniri oferă echipelor oportunitatea de a-și testa roboții în condiții reale de concurs și de a-și perfecționa strategiile înaintea etapelor regionale, care vor debuta la sfârșitul lunii februarie.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, echipele din Mediaș au concurat alături de formații din alte orașe ale țării, oferind totodată demonstrații spectaculoase cu roboții pregătiți pentru competiție. Evenimentul a fost o adevărată celebrare a inovației, a spiritului de echipă și a pasiunii pentru tehnologie, reunind elevi, mentori și susținători ai domeniului STEM.

În urma meciurilor disputate, clasamentul final a fost următorul:

Locul I – Alphatronic, de la Transylvania College, Cluj-Napoca;

Locul II – BroBots Team, de la Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Râmnicu Vâlcea;

Locul III – RaSky Robotics, de la Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova.

Municipalitatea felicită toate echipele participante pentru implicare, creativitate și performanță și vom continua să susținem inițiativele educaționale care promovează excelența, colaborarea și dezvoltarea competențelor tehnice în rândul tinerilor.

Echipa The Resistance și-a exprimat recunoștința către Primăria Municipiului Mediaș și către primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului, prin intermediul paginii sale de Facebook.

Primarul municipiului Mediaș:

„Le urez mult succes echipelor participante. Mă bucură faptul ca Mediașul are elevi care au astfel de pasiuni. Toate echipele de robotică din Mediaș vor avea mereu susținerea mea”.