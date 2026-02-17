accident în zona centrală a sibiului: o femeie din vâlcea, rănită

Polițiștii sibieni au intervenit, marți, la un accident produs în zona centrală a municipiului Sibiu. Două mașini au intrat în coliziune.

Accidentul s-a produs pe strada Independenței în zona intersecției cu strada Lucian Blaga.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Independenței, la intersecția cu strada Lucian Blaga, o femeie de 58 de ani din Sibiu nu ar fi acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu alt autoturism, condus pe strada Lucian Blaga către strada Berăriei, de către un bărbat de 56 de ani din județul Vâlcea”, spune Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma evenimentului rutier, o femeie de 47 de ani din Vâlcea, pasageră în autoturismul condus de către bărbatul de 56 ani, a suferit vătămări corporale. Ea fost dusă la spital cu ambulanța. Potrivit SAJ Sibiu, ea a suferit un traumatism toracic și un traumatism de coloana cervicală.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.