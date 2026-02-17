Este alertă în localitatea Gârbova din județul Alba. Forțele de intervenție caută un bărbat care ar fi căzut într-un lac artificial. La fața locului intervin și scafandrii ISU Sibiu.
UPDATE2: Din nefericire, bărbatul prezintă rigiditate cadaverica, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical prezent la locul Intervenției.
UPDATE: Potrivit polițiștilor din județul Alba, victima este un bărbat în vârstă de 40 de ani, din localitatea Câlnic. . Pompierii acționează pentru extragerea persoanei din apa rece.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
La fața locului au fost mobilizate inițial:
- o autospecială de stingere cu apă și spumă
- un echipaj de prim ajutor
- o autospecială scafandri cu barcă
- o autospecială de primă intervenție și comandă
Suprafața lacului este de aproximativ un hectar, cu o adâncime de 3-4 metri. Pentru eficientizarea operațiunii, forțele de intervenție au fost suplimentate cu 2 scafandri și o autospecială scafandri de la ISU Sibiu.
Ultima oră
- Bărbat mort după ce a căzut într-un lac la granița dintre județele Sibiu și Alba / video acum 9 minute
- Consiliul Județean Sibiu a anunțat cine furnizează energia electrică pentru instituțiile din subordine acum 24 de minute
- Daniel Niculae răbufnește după penalty-ul anulat de VAR în prelungiri la meciul cu CFR: „Decizia din teren trebuia să rămână!” acum 29 de minute
- Speranțe pentru români: SUA ia în calcul reevaluarea României pentru Visa Waiver acum 40 de minute
- Românii ar putea plăti mai puțin la curent: Ministrul Energiei explică mecanismul acum o oră