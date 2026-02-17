bărbat mort după ce a căzut într-un lac la granița dintre județele sibiu și alba / video

Este alertă în localitatea Gârbova din județul Alba. Forțele de intervenție caută un bărbat care ar fi căzut într-un lac artificial. La fața locului intervin și scafandrii ISU Sibiu.

UPDATE2: Din nefericire, bărbatul prezintă rigiditate cadaverica, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical prezent la locul Intervenției.

UPDATE: Potrivit polițiștilor din județul Alba, victima este un bărbat în vârstă de 40 de ani, din localitatea Câlnic. . Pompierii acționează pentru extragerea persoanei din apa rece.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

La fața locului au fost mobilizate inițial:

o autospecială de stingere cu apă și spumă

un echipaj de prim ajutor

o autospecială scafandri cu barcă

o autospecială de primă intervenție și comandă

Suprafața lacului este de aproximativ un hectar, cu o adâncime de 3-4 metri. Pentru eficientizarea operațiunii, forțele de intervenție au fost suplimentate cu 2 scafandri și o autospecială scafandri de la ISU Sibiu.