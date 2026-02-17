bătaie într-o școală din județul sibiu, terminată la tribunal: 3 copii și-au băgat colegul în spital

Un conflict între mai mulți elevi s-a mutat din școală direct în tribunal. Trei minori au ajuns să dea explicații în fața oamenilor legii după ce și-au bătut cu bestialitate colegul de clasă. Instanța a decis de curând ce pedeapsă vor primi.

În primăvara anului 2024, elevii din clasa a VI-a de la Școala Gimnazială Copșa Mică se aflau la ora de sport. În timpul unui meci de fotbal, între mai mulți copii a izbucnit un conflict, care a continuat mai apoi în sala de clasă.

Copil bătut de colegi

Trei minori, toți în vârstă de 14 ani, și-au agresat cu bestialitate colegul. L-au pus la pământ, l-au lovit cu pumnii și picioare, iar bietul băiat a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În timp ce se aflau în incinta sălii de curs a clasei a VI-a din cadrul Școlii Gimnaziale din Copșa Mică, în pauza dintre ore, inculpații minori (…), toți în vârstă de 14 ani, l-au agresat fizic pe colegul lor de clasă, în vârstă de 13 ani, lovindu-l cu palmele, picioarele și pumnii. (…) Agresiunea a fost înregistrată pe camerele de supraveghere din incinta clasei, martori fiind colegii de clasă ai minorilor”, se arată pe rejust.ro.

Dus la spital de părinți. Au făcut plângeri

În urma agresiunii, copilul a fost dus la spital de mama lui, care ulterior a decis să depună și plângeri la poliție și la parchet. Părinții au solicitat inclusiv eliberarea unui certificat medico-legal, care a stabilit că băiatul a suferit leziuni la nivelul trunchiului și capului, ce s-au putut produce prin lovirea de corpuri dure. De asemenea, băiatul a suferit o fisură osoasă a arcului costal IX drept, după ce colegii l-au lovit cu picioarele în zona coastelor.

El a avut nevoie de 14 zile de îngrijrii medicale pentru a se vindeca.

Ce pățesc cei 3 agresori

În timpul audierilor, unul dintre inculpați a recunoscut fapta, în timp ce ceilalți doi au uzat de dreptul la tăcere.

Un an mai târziu de la agresiune, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei 3 inculpați minori pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Pe parcursul urmăririi penale, atât persoanei vătămate, cât și celor 3 inculpați, organele de urmărire penală le-au adus la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, fiind audiați în prezența reprezentanților legali, a apărătorilor desemnați din oficiu, cât și a unui psiholog din cadrul DGASPC Sibiu.

De asemenea, cei trei agresori au fost supuși unei expertize psihiatrice, stabilindu-se faptul că au acționat cu discernământ în ziua evenimentului.

În 19 noiembrie 2025, s-a dispus începerea judecății cauzei, iar la termenul de judecată din 13 ianuarie 2026, cei trei copii au învederat că recunosc în totalitate fapta de care sunt acuzați, solicitând instanței să uzeze de procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.

În 16 februarie 2026, instanța a stabilit ca cei trei minori care și-au bătut colegul să primească măsuri educative neprivative de libertate, constând în supravegherea lor pe o perioadă de 6 luni, sub coordonarea Serviciului de Probațiune. De asemenea, ei vor trebui să ia parte la un curs de formare profesională și să se prezinte la Serviciul de Probațiune la datele fixate de acesta. Dacă în următoarele luni vor săvârși alte fapte noi, ei riscă să primească măsuri mai aspre și chiar privative de libertate.

În ceea ce îl privește pe băiatul agresat, date fiind „suferința, rușinea și șocul emoțional” suferite în urma acțiunii inculpaților, va primi de la ei suma de 15.000 lei reprezentând daune morale.

De la începutul anului și până în prezent, în școlile din județul Sibiu au fost sesizate mai multe cazuri grave de violență între elevi. Unele dintre ele au fost mediatizate, cum este și cazul celor două eleve de la Școala 21 care și-au bătut colega în baie. (DETALII AICI)

