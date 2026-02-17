bogdan trif, psd: ”sportul preferat al pnl sibiu pare să fie aruncatul vinei în toate direcțiile”

Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a transmis un comunicat de presă în care critică conducerea PNL pentru încercările de a da vina pe alții pentru propriile eșecuri administrative.

Bogdan Trif acuză partidul că, în loc să propună soluții concrete pentru problemele orașului, preferă să ofere explicații și justificări care nu rezolvă nimic. La întâlnirea organizată de președinta Consiliului Județean și de conducerea PNL Sibiu, pe tema noului Spital Județean, în loc de soluții concrete, acesta afirmă că a auzit doar explicații, justificări și încercări de a pasa responsabilitatea către PSD.

În plus, PSD Sibiu atrage atenția că, deși PNL a avut la dispoziție sprijin politic la nivel național, rezultatele concrete pentru Sibiul au lipsit, iar întrebările legate de cheltuieli și decizii administrative rămân fără răspuns.

Mesajul integral al PSD Sibiu

“Sportul preferat al PNL Sibiu pare să fie aruncatul vinei în toate direcțiile, doar-doar vor reuși să își spele propriile nereușite administrative.

La întâlnirea organizată de președinta Consiliului Județean și de conducerea PNL Sibiu, pe tema noului Spital Județean, în loc de soluții concrete, am auzit din nou explicații, justificări și încercări de a pasa responsabilitatea către PSD. În ritmul acesta, nu m-ar mira să aflăm că tot PSD este vinovat și pentru povestea coifului și a brățărilor dacice scoase din țară când in fruntea Ministerului Culturii se afla liderul organizației PNL Sibiu.

Adevărul este însă mult mai simplu: prin PNRR se puteau accesa aproximativ 200 milioane de euro pentru a începe construcția spitalului, soluție explicată inclusiv de ministrul Sănătății – PSD de la acea vreme. Conducerea CJ a ales să spună „nu”, “totul sau nimic”, în condițiile în care era evident că nu putea fi accesată suma de aproximativ 500 milioane, din moment ce 1,6 miliarde reprezentau bugetul la nivel national pentru construirea de 25 unități noi.

La acest moment, am fi avut măcar construcția finalizată in mare parte și ar fi rămas de identificat doar finanțare pentru definitivarea construcției și apoi pentru dotări, pe alte programe de finanțare.

PNL a ales să avem…NIMIC.

În același timp, PNL a avut premierii Ludovic Orban și Florin Cîțu, miniștri ai Sănătății precum Nelu Tătaru și Vlad Voiculescu și sprijinul președintelui Klaus Iohannis. A spune că nu au avut sprijin este greu de susținut.

Rămân totuși câteva întrebări la care șefa liberală a CJ va trebui, chiar dacă momentan evită, să răspundă, pentru că sibienii merită transparență: câți bani s-au cheltuit până acum și pe ce? De ce au fost refuzate soluțiile care puteau pune proiectul în mișcare?

Sibiul are nevoie de un spital nou. Nu de scuze și nu de jocuri politice.”