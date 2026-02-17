coduri de vreme severă, dar trenurile merg: ce măsuri a luat cfr călători

CFR Călători anunță că, în contextul avertizărilor meteorologice de vreme nefavorabilă emise pentru această perioadă, circulația trenurilor se desfășoară conform reglementărilor specifice condițiilor de iarnă și măsurilor operative stabilite de CFR SA.

Compania precizează că, în prezent, nu sunt linii feroviare închise și nu există trenuri blocate. Toate magistralele sunt deschise, iar traficul se desfășoară în condiții normale de iarnă, cu respectarea cerințelor de siguranță și securitate a călătorilor.

Pentru prevenirea eventualelor perturbări cauzate de condițiile meteo, CFR Călători a dispus măsuri suplimentare. Printre acestea se numără asigurarea locomotivelor Diesel de rezervă, pregătirea materialului rulant pentru exploatarea în sezonul rece și efectuarea unor verificări tehnice suplimentare înainte de plecarea trenurilor în cursă.

Reprezentanții companiei mai transmit că personalul de tren este instruit să ofere informații privind conexiunile disponibile în cazul apariției unor întârzieri. De asemenea, legătura operativă cu CFR SA este permanentă, pentru a permite intervenții rapide, dacă situația o impune.

În același timp, pasagerii care decid să renunțe la călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate, integral sau pentru distanța neefectuată, în conformitate cu Regulamentul de transport feroviar în vigoare.