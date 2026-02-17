consiliul județean sibiu a anunțat cine furnizează energia electrică pentru instituțiile din subordine

Consiliul Județean Sibiu a încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu Hidroelectrica, în urma unei licitații publice la care au participat doi ofertanți.

Compania a oferit cel mai avantajos preț: 0,58 lei/kWh pentru energia activă, la care se adaugă TVA, accize și taxele reglementate.

Contractul este valabil pentru perioada 1 martie 2026 – 31 august 2027 și va asigura aplicarea aceluiași preț unitar pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean.

Reprezentanții administrației județene au subliniat că achizițiile centralizate reprezintă un pas important în gestionarea eficientă a fondurilor publice, contribuind la transparență și economie în activitatea instituțiilor locale.

Acest demers vine ca o măsură de optimizare a cheltuielilor și de garantare a continuității furnizării energiei electrice în condiții avantajoase pentru instituțiile publice din județ.