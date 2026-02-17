daniel niculae răbufnește după penalty-ul anulat de var în prelungiri la meciul cu cfr: „decizia din teren trebuia să rămână!”

Daniel Niculae a avut o reacție dură la finalul meciului, după o fază extrem de controversată din prelungiri, în care arbitrul Andrei Chivulete a dictat inițial penalty, dar și-a schimbat decizia după intervenția VAR.

Totul s-a întâmplat în ultimele secunde ale partidei, când Sheriff Sinyan l-a doborât în careu pe Kevin Ciubotaru. Arbitrul a arătat punctul cu var, însă faza a fost analizată în camera VAR, iar Chivulete a fost chemat la monitor.

După ce a revăzut imaginile, centralul a revenit asupra hotărârii și a anulat lovitura de la 11 metri.

Decizia a stârnit furia lui Daniel Niculae, care a intrat în direct la Digi Sport și a spus că penalty-ul trebuia menținut.

„Eu zic că a fost penalty. Se folosește de ambele brațe. Nu îl lasă să sară. Decizia din teren trebuia să rămână”, a declarat Niculae.

Oficialul a subliniat că echipa sa are nevoie disperată de puncte în lupta pentru evitarea retrogradării și consideră că anularea penalty-ului în minutul 90 este o lovitură grea.

„Va fi foarte greu să ieșim din situația asta dacă ni se anulează penalty în minutul 90. Pentru noi fiecare punct contează”, a mai spus acesta.

Niculae a comparat situația cu alte decizii controversate și a acuzat faptul că VAR-ul a intervenit tocmai într-un moment decisiv.

„Culmea este că a intervenit arbitrajul video la ultima fază, când am avut noi. Nu am înțeles de ce nu ni s-a dat acel penalty. Nimeni nu înțelege”, a completat el.

În final, Daniel Niculae a recunoscut și problemele din jocul echipei sale, spunând că nu doar arbitrajul este de vină.

„Nu este normal nici ce facem noi. O să ajung să amenez jucătorii dacă nu dau la poartă”, a încheiat acesta.