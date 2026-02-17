escrocherie cu vacanțe „last minute”: femeie reținută după ce ar fi păcălit clienți cu 40.000 de euro

O femeie în vârstă de 38 de ani, administrator al unei societăți comerciale, este cercetată pentru înșelăciune după ce ar fi indus în eroare mai multe persoane prin intermedierea fictivă a pachetelor turistice, cauzând un prejudiciu de aproximativ 40.000 de euro.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat marți trei percheziții domiciliare în București, iar femeia a fost reținută pentru 24 de ore.

Potrivit Mediafax, autoarea identifica clienți prin recomandări și le propunea vacanțe „last minute” în destinații precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris sau Malta. Ea pretindea că doar intermediază rezervările și că plata este efectuată de o altă persoană, folosind documente și ordine de plată false pentru a crea impresia că tranzacțiile erau în curs de procesare.

Metoda exploata urgența vacanțelor „last minute”: clienții primeau oferta joi-vineri, li se spunea că plata este efectuată vineri seara, dar „banca nu procesase încă transferul”, astfel încât oamenii credeau că banii vor intra luni.

În august 2024, două familii cu copii mici, plecate în Turcia printr-un astfel de pachet, au fost evacuate din hotel după ce plata nu a fost confirmată. Familiile au fost nevoite să doarmă în aeroport și să își cumpere singure biletele de întoarcere.

Femeia a creat pagube și agenției BJR Vacanțe SRL din Arad, care a achitat din fonduri proprii vacanța unor clienți, crezând că va recupera ulterior sumele. Alte persoane au fost înșelate prin promisiuni false privind fonduri europene sau vacanțe în Japonia, Disneyland Paris și Malta.

Pentru a părea credibilă, femeia a depus plângeri penale mincinoase și documente falsificate, susținând că ar fi fost victima unor înșelăciuni. În 5 februarie 2025, în cadrul audierilor ca persoană vătămată, a depus șapte înscrisuri contrafăcute menite să influențeze ancheta.