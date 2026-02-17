iarnă în toată regula în județ: poliția avertizează că ninge puternic pe valea oltului / video

În contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie privind ninsoare, viscol, intensificări ale vântului și depuneri consistente de zăpadă, polițiștii sibieni au intensificat acțiunile în teren pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței publice.

La nivelul județului Sibiu, echipajele de poliție intervin pentru fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor rutiere, în special pe arterele intens circulate. Polițiștii rutieri sunt prezenți pe drumurile din județ pentru a se asigura că traficul se desfășoară în condiții de siguranță și pentru a reduce riscul producerii unor evenimente rutiere.

Recomandări pentru șoferi

Oamenii legii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față și să se asigure temeinic înainte de efectuarea oricărei manevre.

De asemenea, utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Important! Autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone trebuie să fie echipate cu dispozitive antiderapante.

Șoferii începători sunt sfătuiți să evite deplasările pe timp de ninsoare, în condiții de carosabil alunecos, pe timpul nopții sau pe distanțe lungi, având în vedere experiența redusă și riscul crescut de implicare în accidente.

Recomandări pentru pietoni

Polițiștii le recomandă pietonilor să acorde o atenție sporită, să evite deplasarea pe partea carosabilă, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate scăzută, și să se asigure temeinic înainte de traversarea drumurilor.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu fac apel la toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație și indicațiile autorităților, pentru a contribui la reducerea riscurilor și la protejarea vieții și bunurilor.