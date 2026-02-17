întâlnire de gradul zero între primarul cisnădiei și cei de la academia de fotbal și tenis. orlățan: ”vor veni cu o propunere”

Primarul din Cisnădie, Mircea Orlățan s-a întâlnit marți cu reprezentanții Academiei de Fotbal și Tenis, pentru a stabili modul de utilizare al Bazei Sportive din oraș.

În urmă cu câteva zile, edilul Mircea Orlățan a tunat și fulgerat la adresa Academiei de Fotbal și Tenis, pe ai cărei reprezentanți i-a acuzat de abuzuri la Stadionul ”Măgura”. În baza unui contract de închiriere de la Primăria Cisnădie, Academia de Fotbal și Tenis poate utiliza terenul timp de cinci ore pe săptămână. ”Am observat că s-a abuzat de această înțelegere și au venit echipe de adulți, care joacă seara fotbal fără să plătească Primăriei. Banii mergeau în altă parte” a acuzat zilele trecute edilul Mircea Orlățan.

Primarul de Cisnădie s-a așezat marți la masă cu conducătorii Academiei de Fotbal și Tenis ”Măgura”, pentru a ajunge la un consens. Mircea Orlățan dă asigurări că în maxim o săptămână se va semna o soluție agreată de ambele părți.

”Dragii mei, marți am avut o întâlnire cu reprezentanții Academiei de Fotbal și Tenis Măgura în care am discutat modalitățile în care poate fi utilizat Stadionul Orășenesc în derularea activităților sportive, în interesul direct al tinerilor care practică sportul la acest club sportiv și în interesul public general. În câteva zile reprezentanții clubului sportiv vor veni către Primărie cu o propunere iar in 7 zile vom avea o soluție agreată de ambele părți.

Precizez că încurajăm copii și tinerii să facă sport în cadru organizat și sigur și că, de aici încolo Primăria Orașului va administra stadionul și programul de activități de la baza sportivă” a anunțat edilul din Cisnădie pe pagina sa de socializare.