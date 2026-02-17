panourile fotovoltaice devin o alegere tot mai frecventă în 2026

Costurile tot mai mari la energie electrică și încurajarea investițiilor în surse regenerabile determină tot mai mulți români să ia în calcul instalarea de sisteme fotovoltaice pentru locuințele proprii. Cererea pentru soluții de producere a energiei electrice acasă a crescut semnificativ, atât în mediul urban, cât și în cel rural, susținută de programele guvernamentale și de interesul pentru autonomie energetică.

Într-un astfel de context, selecția echipamentelor potrivite capătă un rol central, mai ales într-o piață tehnologică avansată și competitivă. Cei care analizează o posibilă investiție în panouri solare se întreabă adesea: cum identific cele mai bune panouri fotovoltaice pentru locuința mea?

Analiza consumului propriu este primul pas

Orice alegere corectă începe cu o evaluare atentă a consumului de energie. În funcție de suprafața locuinței, numărul de persoane, tipurile de aparate electrocasnice utilizate frecvent și eventualele planuri viitoare (cum ar fi achiziția unei mașini electrice), se poate estima necesarul de energie zilnic și, implicit, capacitatea sistemului necesar.

Această etapă determină nu doar numărul de panouri, ci și dacă este oportun un sistem cu stocare (hibrid) sau unul conectat exclusiv la rețea.

Criterii esențiale în alegerea panourilor

Piața actuală oferă o gamă variată de produse. Cele mai utilizate rămân panourile monocristaline, recunoscute pentru eficiența lor și pentru dimensiunile compacte. Alte opțiuni, precum panourile policristaline, pot fi o alternativă viabilă pentru bugete mai reduse, deși cu un randament ușor inferior.

Pentru a alege cele mai bune panouri fotovoltaice, specialiștii recomandă să fie analizate următoarele caracteristici-cheie:

Eficiența de conversie – un indicator important pentru performanță (ideal peste 20%);

Garanția oferită – panourile de calitate au garanții de 25–30 de ani pentru randament și 10–15 ani pentru produs;

Toleranța la temperaturi – influențează performanța reală în timpul verilor calde;

Certificări tehnice – cum ar fi IEC sau TÜV, care atestă testarea și durabilitatea.

Aceste specificații trebuie puse în legătură cu condițiile concrete ale locuinței: spațiul disponibil, orientarea acoperișului și prezența unor eventuale obstacole care pot provoca umbrire parțială.

Evoluții la nivel național și regional

La nivel național, numărul prosumatorilor – persoane fizice care produc energie electrică pentru consum propriu și injectează surplusul în rețea – a depășit 230.000. Potrivit estimărilor din industrie, România ar putea depăși pragul de 10.000 MW instalați în fotovoltaice până la finalul anului 2026.

În județul Sibiu, tendința este vizibilă în creșterea solicitărilor pentru consultanță, montaj și dimensionare corectă a sistemelor. Interesul pentru stocarea energiei prin baterii este tot mai mare, iar multe locuințe sunt deja echipate cu instalații moderne, conectate la aplicații de monitorizare.

Rolul instalatorului și importanța montajului corect

Calitatea panourilor este importantă, dar randamentul general depinde și de instalare. Poziția față de soare, unghiul corect, evitarea zonelor umbrite și compatibilitatea cu invertorul fac parte dintr-un proces tehnic care nu poate fi lăsat la întâmplare.

Montajul trebuie realizat de firme autorizate ANRE, care pot asigura și consultanță în depunerea dosarelor pentru programul Casa Verde Fotovoltaice. De asemenea, este important ca instalatorul să ofere suport și după punerea în funcțiune, în cazul în care sistemul necesită reglaje sau intervenții tehnice.

O investiție cu impact pe termen lung

Alegerea unui sistem fotovoltaic potrivit nu este doar o decizie tehnică – este și un demers economic, cu implicații pe termen lung. Echipamentele de calitate, montate corect, pot reduce semnificativ costurile lunare și pot acoperi o parte considerabilă din consumul anual de electricitate. În paralel, contribuie la creșterea valorii locuinței și la independența față de fluctuațiile pieței energetice.

Pe măsură ce legislația devine mai favorabilă și tehnologia tot mai accesibilă, sistemele fotovoltaice se conturează ca o soluție viabilă și sustenabilă pentru tot mai multe familii din România.