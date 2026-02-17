revoltă la fc hermannstadt după meciul cu cfr cluj. radu neguț acuză arbitrajul: „opriți-vă! e prea mult!”

FC Hermannstadt intră din nou în centrul unui scandal major legat de arbitraj, după partida cu CFR Cluj din etapa a 27-a a Superligii. Directorul sportiv al sibienilor, Radu Neguț, a publicat marți o reacție explozivă, în care acuză direct arbitrajele și mai ales sistemul VAR, precum și deciziile luate împotriva echipei sale.

Mesajul oficialului de la Sibiu începe fără menajamente:

„Opriți-vă! E prea mult! Ajunge!”

Neguț ridică public întrebarea care, spune el, apasă clubul de mai mult timp:

„De ce sunt luate decizii de arbitraj împotriva FCH? Cine ar trebui să ne răspundă?”

„Fotbalul nu e o joacă. VAR-ul trebuia să facă echilibru”

Directorul sportiv al lui FC Hermannstadt, susține că VAR-ul a fost introdus tocmai pentru corectitudine și echidistanță, însă în cazul clubului sibian deciziile ar fi devenit „mai mereu discutabile”.

„Cu toții știm că VAR-ul a fost introdus pentru a crea echilibru. Aș vrea să știu de ce deciziile VAR sunt mai mereu luate împotriva echipei noastre”, transmite Neguț, sugerând că problema ar putea fi „oamenii implicați în sistem”, nu tehnologia.

Lista acuzațiilor: patru episoade invocate de oficialul sibian

În postarea sa, Radu Neguț oferă mai multe exemple concrete, din ultimele sezoane, pe care le consideră dovezi ale unui șir de decizii controversate împotriva FC Hermannstadt.

1. Mai 2023: meci fără VAR și „penalty inventat” în ultimul minut

Neguț amintește ultima etapă din sezonul 2022–2023, pe 19 mai, când Hermannstadt a jucat cu U Cluj.

„Întâmplător, meciul s-a disputat fără VAR, iar arbitrul a inventat un penalty în ultimul minut”, afirmă acesta.

Oficialul sibian spune că acel rezultat a avut consecințe directe în clasament și a însemnat o pierdere financiară importantă pentru club.

2. Ianuarie 2026: henț neanalizat la Farul

Un alt episod menționat este meciul din deplasare cu Farul Constanța, etapa 22.

Neguț susține că sibienii au avut un posibil henț în careul advers, dar VAR-ul ar fi decis că nici măcar nu merită analizată faza.

3. Slobozia: gol din offside într-un meci fără VAR

În etapa 24, la Unirea Slobozia, partida s-a jucat din nou fără sistem VAR.

Neguț afirmă că Hermannstadt a primit un gol dintr-un offside „văzut de o țară întreagă” și se întreabă dacă cineva își dorea un alt rezultat.

4. CFR Cluj: penalty-uri, intervenții VAR și decizia întoarsă

Punctul culminant al reacției vine după meciul de luni seară cu CFR Cluj.

Neguț contestă mai multe momente:

intrarea lui Damjan Djokovic înainte de executarea penalty-ului, despre care spune că ar fi influențat faza,

penalty-ul acordat pentru CFR, unde VAR nu l-ar fi chemat pe arbitrul central să revadă faza,

penalty-ul dictat în ultimele minute pentru Hermannstadt, unde VAR a intervenit și a întors decizia inițială.

În opinia oficialului sibian, regulamentul permite intervenția doar dacă există elemente clare care să justifice schimbarea hotărârii:

„Cred că am văzut cu toții că nu a fost vorba despre așa ceva…”

Mesaj direct către șefii arbitrajului românesc

Finalul postării este unul extrem de dur, cu un apel direct către arbitri și conducerea arbitrajului:

„Domnilor arbitri și domnule șef al arbitrajului românesc, sunteți implicați în acest joc pentru echilibru și corectitudine, nicidecum pentru a schimba cariere, vieți și destine. Opriți-vă!”

FC Hermannstadt, sub presiune în lupta pentru puncte

Ieșirea publică a directorului sportiv vine într-un moment delicat pentru FC Hermannstadt, echipă aflată într-o zonă în care fiecare punct contează enorm.

La Sibiu, tensiunea crește, iar clubul cere răspunsuri după un nou meci încheiat cu controverse majore.