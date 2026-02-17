risc uriaș de avalanșe în zona bâlea lac: va ninge abundent

Meteorologii anunță ninsori consistente în Munții Făgăraș, ceea ce a dus la creșterea riscului de avalanșă.
În prezent, nivelul de alertă este Grad 4 din 5, la altitudini de peste 1800 m, inclusiv la Bâlea Lac. Autoritățile recomandă evitarea traseelor periculoase și echiparea corespunzătoare pentru condiții de iarnă extremă.
La altitudini mai joase, sub 1800 m, riscul este Grad 3, cu depozite de zăpadă instabile care se pot declanșa la solicitări suplimentare, cum ar fi greutatea unui om sau a unui echipament.
Ultima oră
