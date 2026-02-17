românii ar putea plăti mai puțin la curent: ministrul energiei explică mecanismul

Prețul energiei electrice ar putea scădea în perioada următoare cu cel puțin 10%-15%, susține ministrul Energiei. Acesta afirmă că una dintre cauzele tarifelor ridicate din România este modul în care funcționează piața de tranzacționare.

Ministrul a explicat că autoritățile analizează atât costurile de producție, transport și stocare, cât și modul în care este organizată piața pe care se vinde energia electrică.

Potrivit Mediafax, România ar putea obține reduceri vizibile dacă vor fi corectate disfuncționalitățile identificate recent în mecanismul de tranzacționare. Acesta a atras atenția asupra unor situații în care companii românești cumpără energie din Germania la un preț cu aproximativ 10% mai mic decât cel disponibil pe piața internă, ceea ce indică probleme structurale.

Ministrul a mai vorbit și despre existența unui „cvasi-monopol” pe platforma locală de tranzacționare, unde prețurile ar fi, în medie, cu 9,5% mai mari decât pe o platformă utilizată la nivelul Uniunea Europeană.

Accesul României la această platformă internațională ar fi fost blocat până acum din motive administrative și de reglementare.

„Prin optimizarea costurilor de producție, transport și stocare a energiei electrice putem să ajungem la o scădere de cel puțin 10%-15% în perioada următoare. Am descoperit, împreună cu colegii mei, un element important: pe piața pe care se tranzacționează energia în România există un fel de monopol, care are prețurile în medie cu 9,5% mai mari decât pe o platformă folosită în toată Uniunea Europeană. Astăzi avem companii din România care cumpără energie din Germania mai ieftină cu aproximativ 10% decât cea pe care o găsesc în România.

Întâmplător, acea platformă internațională nu poate opera în România pentru că anumite interpretări administrative spun că nu respectă unele regulamente și legi. Mă ocup ca România să fie parte din această piață. Dacă judecăm doar după acest aspect, o scădere de aproximativ 9% a prețului din piață este posibilă.

Cu bună credință, cu organizare fermă și cu voință politică aliniată, atât a coaliției, cât și a opoziției, sunt convins că putem reduce prețul energiei și al gazelor. Îmi asum să fac tot ce ține de mine în această direcție, astfel încât românii să nu mai plătească printre cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul.

Ministrul susține că, dacă aceste schimbări vor fi implementate rapid, reducerea facturilor pentru consumatori și apropierea de media europeană devin obiective realizabile în 2026.