Sfertul de finală din Cupa României, U Cluj – FC Hermannstadt a fost programat marți, 3 martie, de la ora 19.00.
Meciul U Cluj – FC Hermannstadt va deschide sferturile de finală ale Cupei României. Federația Română l-a programat marți, 3 martie, de la ora 19.00.
Sibienii au terminat pe locul 2 în Grupa D a Cupei, acumulând 6 puncte din victoriile cu Chiajna și Botoșani și cedând cu Dinamo. FC Hermannstadt a disputat toate cele trei jocuri din grupă în deplasare.
U Cluj a câștigat Grupa C cu 7 puncte, câștigând duelurile cu Metalul Buzău (deplasare) și Oțelul Galați (acasă) și remizând cu Sepsi, la Sf. Gheorghe.
Pentru echipa lui Dorinel Munteanu, jocul din sferturile Cupei este între meciurile de campionat de pe teren propriu cu FC Botoșani și în deplasare cu Oțelul Galați.
Ultima oră
- Întâlnire de gradul zero între primarul Cisnădiei și cei de la Academia de Fotbal și Tenis. Orlățan: ”Vor veni cu o propunere” acum 31 de minute
- Panourile fotovoltaice devin o alegere tot mai frecventă în 2026 acum o oră
- S-a stabilit când se joacă meciul din Cupă dintre U Cluj și FC Hermannstadt acum o oră
- Notele elevilor vor fi acordate după același criteriu: Ministerul Educației stabilește standarde obligatorii acum 2 ore
- Trendurile de pe Instagram schimbă buchetele din Sibiu pentru 1 și 8 martie: trandafirii domină, dar freziile vin tare din urmă / foto acum 2 ore