s-a stabilit când se joacă meciul din cupă dintre u cluj și fc hermannstadt

Meciul U Cluj – FC Hermannstadt va deschide sferturile de finală ale Cupei României. Federația Română l-a programat marți, 3 martie, de la ora 19.00.

Sibienii au terminat pe locul 2 în Grupa D a Cupei, acumulând 6 puncte din victoriile cu Chiajna și Botoșani și cedând cu Dinamo. FC Hermannstadt a disputat toate cele trei jocuri din grupă în deplasare.

U Cluj a câștigat Grupa C cu 7 puncte, câștigând duelurile cu Metalul Buzău (deplasare) și Oțelul Galați (acasă) și remizând cu Sepsi, la Sf. Gheorghe.

Pentru echipa lui Dorinel Munteanu, jocul din sferturile Cupei este între meciurile de campionat de pe teren propriu cu FC Botoșani și în deplasare cu Oțelul Galați.