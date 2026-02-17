sibianca andreea roseti, ”pe baricade” în parlament: stoparea eutanasierii câinilor fără stăpân, iar animalele să aibă statut de „ființe”

Marți, 17 februarie, a fost o zi decisivă pentru drepturile animalelor în Parlament. Două hotărâri sunt acum pe masa parlamentarilor: prima vrea să declare oficial că animalele sunt „ființe cu suflet” și nu simple obiecte, iar cea de a doua vrea să oprească definitiv eutanasierea câinilor fără stăpân în adăposturi. Deși s-au primit primele aprobări, Andreea Roseti, președinta Animal Life Sibiu, avertizează că „lupta abia începe”.

Un alt front legislativ fierbe în Parlament: cel al protecției animalelor. Reprezentanții societății civile au fost prezenți la discuții cruciale pentru două proiecte de lege care ar putea schimba fundamental modul în care România tratează animalele fără stăpân și pe cele sălbatice.

Animalele devin „ființe”, nu obiecte

Proiectul care vizează modificarea privind protecția animalelor, a primit aviz favorabil în comisiile de Mediu și cele pentru Ape și Păduri. Animalele vor fi recunoscute oficial ca „ființe”, nu ca obiecte. Persoanele fizice nu vor mai putea deține animale sălbatice.

Dispută pe tema eutanasierii

Cel de-al doilea proiect care propune modificarea pentru a elimina eutanasierea în masă a câinilor fără stăpân, a fost amânat în Comisia Juridică pentru săptămâna viitoare.

Hilde Tudora, directorul departamentului de protecție a animalelor din cadrul CJ Ilfov, a subliniat că această amânare este preferabilă unui refuz, având în vedere presiunea exercitată de anumite grupuri din societatea civilă care susțin în continuare măsuri radicale împotriva câinilor comunitari.

„Mobilizarea voastră a făcut diferența! Au fost mai mulți azi în Parlament care au făcut tot ce ține de ei să arate ce ființe periculoase sunt câinii pentru omenire. Dar doar iubirea e mai puternică decât răutatea. Mai avem de luptă, dar dacă rămânem uniți, se poate!”, a transmis Hilde Tudora.

Andreea Roseti: „Este doar începutul unui drum lung”

Sibiul rămâne un pilon central în lupta pentru drepturile animalelor la nivel național. Andreea Roseti, președinta asociației sibiene Animal Life și director de țară pentru Humane Society International, a fost prezentă la consultări și îndeamnă la pragmatism și implicare continuă.

„Astăzi a fost doar începutul unui drum lung pentru o legislație care să asigure o lume mai bună pentru animale. Mulțumim pentru susținere tuturor celor care au semnat petiții sau au contribuit cu un gând bun”, a declarat sibianca Andreea Roseti.

Comisiile de Agricultură și Administrație sunt „cheia”

Urmează o săptămână de foc. Proiectele vor intra în dezbaterea comisiilor de Agricultură și Administrație, cele care au puterea de a da raportul decisiv de admitere sau respingere.

Asociațiile de profil fac un apel la voluntari și la cetățenii care susțin cauza să rămână vigilenți. „Facem echipe, ne pregătim punctele de vedere. Săptămâna viitoare va fi nevoie iar de noi toți”, au concluzionat activiștii.