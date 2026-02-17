sibiul vizat pentru construirea unei fabrici de microcipuri: ministrul energiei vine cu detalii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România ar putea deveni un jucător global în domeniul metalelor rare, odată cu lansarea unui proiect realizat în parteneriat cu o mare companie minieră din Statele Unite.

Mai mult, Sibiul este luat în calcul ca viitoare locație a unei fabrici de microcipuri. Astfel, costurile de producție și de transport până la rafinăria Feldioara ar fi mult reduse.

Potrivit Mediafax, prezența unei rafinării de materiale rare în România ar putea atrage investiții în fabrici adiționale în orașe precum Sibiu și Brașov, unde ar putea fi produse microconductori și alte componente pentru industria aerospațială.

„Am semnat un term sheet, împreună cu o mare companie minieră din America, care deja are licențele de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda. În clipa în care noi în România avem deja rafineria de materiale rare, automat acele companii care astăzi fac industria aerospațială la șapte mii de kilometri o să se gândească că nu e mai simplu pentru mine să pun în Brașov sau în Sibiu o altă fabrică care să proceseze mai departe, să facă micro conductori lângă fabrica Feldioara” a precizat ministrul Energiei, Bogdan Ivan

Conform ministrului, România pierde foarte mult din cauza lipsei capacităților de rafinare. Astfel, dacă se exploatează minereu de cupru cu o puritate de 3-5%, acesta este transportat până în Portul Constanța, încărcat pe vapoare și trimis în Turcia, unde este rafinat, pentru ca apoi să fie adus înapoi în România cu o puritate de 98%. Întreg acest traseu generează pierderi economice semnificative.

