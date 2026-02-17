soluție modernă pentru deszăpezire utilizată pe drumurile județene din sibiu

În sezonul rece 2025–2026, SC Drumuri și Poduri SA Sibiu a folosit, în principal pentru deszăpezirea drumurilor județene 106C Sibiu–Cisnădie, 106D Cisnădie–Cisnădioara (până la intersecția cu DJ106A) și a drumului care leagă Sibiul de stațiunea Păltiniș, o soluție lichidă modernă și ecologică pentru combaterea poleiului și a zăpezii – o metodă puțin întâlnită în alte județe din țară.

Produsul aplicat este o soluție lichidă, realizată 100% din cereale, special concepută pentru degivrarea și întreținerea carosabilului pe timp de iarnă. Spre deosebire de materialele clasice (sare sau amestec de sare cu nisip), această soluție acționează rapid, începând să topească gheața și zăpada în doar 3–5 minute de la aplicare. În plus, reduce lipirea zăpezii de asfalt și împiedică formarea poleiului.

Un alt avantaj important este eficiența ridicată: soluția pătrunde în stratul de zăpadă, înmoaie rapid gheața și are un efect de durată de peste 8–9 ore, chiar și în condiții dificile, cum ar fi ninsori abundente sau temperaturi foarte scăzute. Produsul își menține eficiența până la temperaturi de –32°C.

Comparativ cu metodele tradiționale, această soluție prezintă multiple beneficii:

nu deteriorează asfaltul, betonul, podurile sau podețele;

are un efect minim de coroziune asupra elementelor metalice (parapeți, indicatoare, marcaje);

nu afectează caroseriile autovehiculelor și nu atacă pneurile;

nu înfundă și nu deteriorează rețeaua de canalizare;

nu lasă reziduuri după aplicare.

Produsul este neinflamabil, neiritant și sigur pentru oameni, animale și mediul înconjurător. Este biodegradabil și nu are impact negativ asupra mediului.

Aplicarea se face prin împrăștiere direct din autocisterne, fără a necesita pregătire suplimentară, ceea ce permite intervenții rapide în condiții de vreme severă. De asemenea, soluția nu afectează stratul de asfalt reducând astfel costurile cu reparația drumurilor după ieșirea din sezonul rece.

Zeci de utilaje mobilizate pe drumurile naționale din județul Sibiu

Și anul acesta activitatea de deszapezire a fost coordonată permanent prin intermediul Comandamentului de iarnă care funcționează la nivelul instituției și care a monitorizat evoluția condițiilor meteo și a gestionat intervențiile în teren. În total, au fost implicate 57 de utilaje. Datorită mobilizării eficiente și utilizării tehnologiilor moderne, nu au existat drumuri blocate, în ciuda căderilor masive de zăpadă înregistrate în acest sezon.

”Prin utilizarea acestei tehnologii moderne, SC Drumuri și Poduri SA Sibiu a urmărit creșterea siguranței rutiere pe unele dintre cele mai circulate și expuse drumuri din județ, asigurând condiții mai bune de trafic pentru toți participanții. În viitor avem în plan achiziționarea unor tancuri pentru depozitarea acestei soluții astfel încât să fie evitate întârzieri cauzate de distribuția produsului” a declarat Mihai Lisan, directorul instituției.

Societatea sibiană a asigurat deszăpezirea a aproximativ 950 de kilometri de drumuri județene, intervenind constant pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, chiar și în perioadele cu ninsori abundente.