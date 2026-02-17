speranțe pentru români: sua ia în calcul reevaluarea româniei pentru visa waiver

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră a delegației bipartizane a Congresului SUA, și care a vizitat luni Bucureștiul, a declarat că includerea România în Programul Visa Waiver este benefică nu doar pentru români, ci și pentru SUA.

Jeanne Shaheen a participat la o masă rotundă cu jurnaliștii români, organizată de Ambasada Statelor Unite. Ceilalți doi membri ai delegației, senatorul republican Thom Tillis și senatorul democrat Chris Murphy, nu au putut fi prezenți din motive personale și profesionale.

Potrivit Mediafax, Senatoarea a explicat că, împreună cu colegul său Dick Durbin, a introdus un proiect de lege care ridică criteriul de rată de refuz a cererilor de viză temporară, de la maximum 3%, pentru a permite României accesul în Programul Visa Waiver. Acest program permite cetățenilor țărilor incluse să călătorească în SUA fără viză pentru până la 90 de zile, în scop turistic sau de afaceri, și este gestionat de Departamentul pentru Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat.

„Am vizitat România în 2023 și am înțeles cât de important este acest program pentru țară. Proiectul nostru a avansat sub administrația Biden, dar a fost tergiversat sub administrația Trump. Vom continua să lucrăm la el, pentru că este în interesul României și al Statelor Unite”, a declarat Shaheen.

Decizia de includere a României în Visa Waiver a fost retrasă la 2 mai 2025, pentru a „asigura securitatea frontierelor și a imigrației”, conform anunțului oficial al Departamentului pentru Securitate Internă. Oficialii americani au precizat că România ar putea fi reevaluată pentru admitere în viitor.

Datele recente arată că, în mai 2025, 5.857 de români au primit vize non-imigrare, majoritatea pentru turism și afaceri (B1/B2 – 3.555) sau programe culturale/educaționale (J1 – 1.751). Rata de refuz ajustată pentru România a fost de 8,41%, comparativ cu 40,38% pentru Rusia sau 70,86% pentru Cuba.

În prezent, timpul mediu de așteptare pentru programarea la interviul pentru vize non-imigrare la București este de aproximativ două săptămâni, conform datelor actualizate în ianuarie 2026.

Programul Visa Waiver și proiectul de lege asociat rămân în atenția Congresului SUA, oficialii americani subliniind atât importanța securității frontierelor, cât și beneficiile reciproce ale includerii României în acest program.

FOTO https://hotnews.ro/