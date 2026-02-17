stradă ca după bombardament și familii blocate de noroi în poiana sibiului: ”de 20 de ani e la fel” / foto

Mai multe familii care locuiesc pe strada Gurueți din comuna Poiana Sibiului se plâng de starea deplorabilă a drumului, pe care îl descriu drept impracticabil, mai ales în perioadele ploioase. Oamenii spun că situația persistă de peste 20 de ani, iar lucrările recente pentru introducerea canalizării au agravat și mai mult problema. Se pare că este vorba de un tronson de aproximativ 200 de metri din toată lungimea străzii.

O porțiune importantă din strada Gurueți, arteră aflată în una din cele mai falnice comune ale județului Sibiu, nu este asfaltată și este plină de noroi și gropi.

Dacă artera principală ce traversează localitatea din Mărginimea Sibiului, este asfaltată, în schimb câteva familii de pe Gurueți. trăiesc un adevărat coșmar. Aceștia spun că atunci când plouă, accesul către gospodării devine aproape imposibil. Sătenii din zonă au mărturisit că sunt nevoiți să își riște zilnic integritatea proprie și și siguranța pentru a ajunge cu mașinile acasă.

„Am 23 de ani și, de când mă știu, strada este la fel. Nu am văzut niciodată asfalt pe această stradă. Acum mai locuiesc acolo doar părinții mei. Este imposibil să circuli, abia poți trece chiar și pe jos. Am vorbit la primărie. Au început lucrările pentru canalizare, dar nu au pus piatră după intervenții, iar noroiul este și mai mare. Ni s-a spus că problema se va rezolva. De 20 de ani tot auzim că se rezolvă. Opt familii locuiesc pe această stradă, dar nu s-a asfaltat, nu s-a pus piatră, nu s-a făcut absolut nimic”, a declarat Adam Andrei, un tânăr care locuiește pe strada respectivă.

De la primărie, numai promisiuni neonorate

Oamenii spun că s-au adresat în repetate rânduri autorităților locale, însă până acum nu au văzut nicio schimbare concretă.

„Considerăm că această problemă necesită atenție urgentă din partea autorităților locale. Ne dorim condiții normale de trai și un drum sigur, așa cum este firesc în anul 2026”, mai spune săteanul din Poiana Sibiului.

Preotul satului spune că nu e așa rău

Pe de altă parte, preotul din sat spune că drumul este practicabil și susține că nu s-ar putea asfalta în această perioadă, în condițiile în care acum se lucrează la introducerea conductelor de canalizare și gaz. „Putem ajunge ori de câte ori este nevoie. Se poate circula și cu mașina. Nu este asfalt, însă vorbim despre o porțiune de aproximativ 150–200 de metri. De fiecare dată când a fost nevoie, s-a putut interveni. În momentul de față cred că nici nu se pune problema de reparații, deoarece se lucrează la introducerea rețelei de gaz și canalizare”, a spus preotul Bogdan Marius.

Primarul comunei, de negăsit

Contactat de Ora de Sibiu, primarul comunei Poiana Sibiului nu a răspuns apelurilor noastre.

Nici mesajele transmise către acesta în care i-am solicitat un punct de vedere legat de situația în care se află cele 6-7 familii care locuiesc în zonă, nu l-au determinat să ne ofere un răspuns.

Vom revenii pe marginea acestui subiect, atunci când edilul comunei va găsi timp să ne ofere informații oficiale.