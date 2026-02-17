topul orașelor din românia după consumul de bere: sibiul e pe locul 13

Deși nu se află în fruntea clasamentului, Sibiul merită o atenție specială atunci când vorbim despre cultura consumului de bere în România.

Orașul din inima Transilvaniei nu impresionează prin cantitate, ci prin rafinament. Cu o medie de 3,5 sticle de bere pe săptămână pe cap de locuitor, Sibiul ocupă locul 13 în top, însă se remarcă prin dezvoltarea accelerată a segmentului de bere artizanală și prin evenimentele gastronomice care atrag anual mii de turiști.

Mai mult decât atât, Sibiul a devenit în ultimii ani un pol al turismului urban și al festivalurilor culinare, unde berea, în special cea craft, joacă un rol important în experiența socială.

Raportat la o medie de aproximativ 3,5 sticle de bere pe săptămână pentru fiecare locuitor, și la o populație a județului Sibiu de aproximativ 436.000 de persoane, rezultă un consum total estimat de peste 1,52 milioane de sticle de 0,5 litri în fiecare săptămână. Asta înseamnă aproximativ 760.000 de litri de bere consumați săptămânal la nivelul întregului județ, potrivit mediei din clasamentul urban.

Potrivit Gândul.ro, consumul este unul echilibrat, susținut de terasele cochete din centrul istoric și de o piață HoReCa stabilă. Chiar dacă orașe precum Craiova sau Iași conduc detașat la capitolul cantitate, Sibiul demonstrează că obiceiurile de consum pot reflecta un stil de viață mai moderat, dar bine conturat.

Câtă bere se bea în marile orașe, per cap de locuitor, în fiecare săptămână

Craiova – 5,2 sticle pe săptămână (locul 1), cel mai ridicat consum raportat per cap de locuitor;

Iași – 4,8 sticle pe săptămână, susținut de statutul de mare centru universitar;

București – 4,5 sticle pe săptămână, cu un sector HoReCa extrem de dezvoltat;

Ploiești – 4,4 sticle pe săptămână;

Galați – 4,3 sticle pe săptămână;

Timișoara – 4,2 sticle pe săptămână, oraș cu tradiție în producția de bere;

Cluj-Napoca – 4,1 sticle pe săptămână, consum influențat de festivaluri și viață culturală intensă;

Brașov – 4,0 sticle pe săptămână;

Constanța – 3,9 sticle pe săptămână, cu vârfuri în sezonul estival;

Bacău – 3,8 sticle pe săptămână;

Arad – 3,7 sticle pe săptămână;

Pitești – 3,6 sticle pe săptămână;

Sibiu – 3,5 sticle pe săptămână; LOCUL 13

Oradea – 3,4 sticle pe săptămână;

Brăila – 3,4 sticle pe săptămână;

Târgu Mureș – 3,3 sticle pe săptămână;

Baia Mare – 3,2 sticle pe săptămână;

Buzău – 3,1 sticle pe săptămână;

Satu Mare – 3,0 sticle pe săptămână;

Alba Iulia – 2,9 sticle pe săptămână.

Pe primul loc se află Craiova, cu o medie de 5,2 beri pe săptămână pe cap de locuitor. Urmează orașe precum Iași și București, unde mediile se apropie sau depășesc 4,5 sticle săptămânal.

În partea a doua a clasamentului regăsim orașe precum Sibiu, Oradea sau Alba Iulia, unde consumul se situează între 3 și 3,5 sticle pe săptămână, semn al unor obiceiuri mai echilibrate sau al unei piețe locale mai stabile.

Privind imaginea de ansamblu, orașele universitare și cele cu viață culturală intensă tind să urce în clasament, în timp ce localitățile cu ritm mai calm rămân în zona mediană. Clasamentul confirmă faptul că socializarea în baruri și terase rămâne un obicei constant în marile centre urbane.

Decizia radicală luată de un mare producător

În paralel cu aceste date, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume a anunțat recent concedieri masive. Până la 6.000 de angajați ar putea fi disponibilizați în următorii doi ani, în contextul presiunilor economice.

Este vorba despre grupul olandez Heineken, care a transmis că vrea să accelereze „productivitatea pe scară largă pentru a face economii”. Compania are aproximativ 87.000 de angajați la nivel global.

În România, Heineken deține trei fabrici, la Craiova, Miercurea Ciuc și Ungheni și are peste 1.000 de angajați. În 2024, cifra de afaceri a diviziei din România a depășit 1,6 miliarde lei.

