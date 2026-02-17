trei baraje făcute de castori la chirpăr, au fost demolate: apele române au dat acordul/foto

După tragedia care a zguduit comunitatea din Chirpăr, unde doi copii și-au pierdut viața după ce au căzut în pârâul din apropierea locuinței, autoritățile anunță primele măsuri concrete privind starea cursului de apă Valea Săsăușului.

Administrația Bazinală de Apă Olt a transmis faptul că în data de 11 februarie 2026 a fost efectuat un control comun în teren, împreună cu reprezentanți ai Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu, pe cursul de apă Valea Săsăușului, pe raza administrativ-teritorială a comunei Chirpăr.

În teren au fost identificate trei baraje realizate de castori, precum și sectoare în care albia era obturată de copaci căzuți și deșeuri, inclusiv deșeuri vegetale și plastic, care împiedică scurgerea normală a apei.

Desființarea barajelor și decolmatare

Conform Ordinului nr. 2383/2021 al Ministerului Mediului, în situațiile în care barajele pot afecta securitatea și siguranța populației se poate interveni în regim de urgență.

„Au fost dispuse măsuri în regim de urgență pentru asigurarea scurgerii libere a apelor și prevenirea riscurilor pentru populație, respectiv desființarea barajelor realizate de castori. De asemenea, în urma controlului s-a dispus decolmatarea cursului de apă în zonele în care este obturat de copacii căzuți și alte deșeuri precum și igienizarea malurilor afectate de abandonarea deșeurilor”, se arată în adresa semnată de directorul Administrația Bazinală de Apă Olt, ing. Elena Mădălina Ion-Duca.

U.A.T. Chirpăr trebuie să execute lucrările

Autoritățile precizează clar că responsabilitatea realizării măsurilor dispuse revine U.A.T. Chirpăr. Primăria trebuie să desființeze barajele de castori, să decolmateze albia în zonele blocate de arbori și deșeuri și să igienizeze malurile afectate.

Termenul stabilit pentru ducerea la îndeplinire a acestor obligații este 20 februarie 2026, iar Administrația Bazinală de Apă Olt va monitoriza implementarea măsurilor și poate dispune acțiuni suplimentare, dacă situația o va impune.

Primăria Chirpăr a intervenit deja

Primarul comunei, Eugen Feldeoiu, a declarat pentru Ora de Sibiu că problema a fost rezolvată ieri, în colaborare cu reprezentanții Apelor Române:

„Împreună cu echipa de la Apele Române am intervenit imediat și am distrus cele trei baraje de castori care blocau cursul apei. Am curățat albia și am decolmatat zonele afectate, astfel încât pârâul să revină la un curs normal și sigur pentru locuitori.” spune edilul.