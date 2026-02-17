trendurile de pe instagram schimbă buchetele din sibiu pentru 1 și 8 martie: trandafirii domină, dar freziile vin tare din urmă / foto

Sibienii se pregătesc intens pentru sezonul dedicat iubirii și feminității, iar florăriile din oraș înregistrează deja comenzi consistente pentru Dragobete, 1 Martie și 8 Martie. De la trandafiri clasici la buchete mixte și flori de primăvară, preferințele variază în funcție de ocazie, buget și trendurile de pe rețelele sociale.

Florăriile sunt luate cu asalt de sibienii aflați în căutarea celor mai frumoase buchete, prin care să își exprime aprecierea și iubirea față de persoanele dragi. Cu bugete diferite, clienții își doresc flori cât mai speciale, însă trandafirul rămâne, fără îndoială, în topul preferințelor.

La florăria Decorațiuni cu Dichis, trandafirul roșu rămâne în topul preferințelor. „În principiu, trandafirul roșu rămâne cel mai căutat de către domni. Vor să meargă la sigur. Am văzut și o înclinație spre flori mixte, mai colorate. E cam jumătate-jumătate”, a spus Andreea.

Buchete generoase de Valentine’s Day, gesturi simbolice de 1 și 8 Martie

De Valentine’s Day și Dragobete, buchetele sunt mai generoase, cu prețuri cuprinse între 250 și 300 de lei, iar trandafirii sunt vedetele incontestabile. „De Valentine’s Day s-au căutat doar trandafirii, iar bugetele au fost între 250 și 300 de lei. De 1 și 8 Martie, bugetul este mai mic, pentru că este un gest din suflet, iar atunci se caută frezii și lalele. Trandafirii costă 20 de lei firul, iar lalelele între 10 și 12 lei”, a spus Cristina Pavel, de la Florador Sibiu.

Cristina observă că oamenii pun accent pe emoție și originalitate. „Noi aducem flori mai diferite, inclusiv lalele olandeze cu margini crețe. De exemplu, mie mi-a plăcut un buchet alb cu roșu ales de un client de Valentine’s Day. Oamenii au pus accent pe emoție”, a declarat aceasta.

Pe lângă buchete, Cristina spune că sibienii aleg și mesaje sugestive, atât în limba română, cât și în engleză: „M-am gândit la tine până te-am cunoscut” sau „You are loved”.

La florăria Flormary, situată pe strada Constituției, cererea este ridicată în această perioadă. „E cerere mare. Avem foarte mult de lucru”, spun reprezentanții florăriei.

Și la Flower Shop , florile de sezon sunt în prim-plan. „Se caută pastelurile, ca de obicei, mai exact frezii, lalele, zambile, narcise, iriși – atât la fir, cât și în buchete. Un buchet mediu cu lalele are minimum 15 fire. Lalelele și freziile duble sunt 10 lei pe fir, cele simple sunt în jur de 8 lei. Irișii sunt 8 lei firul. Prețul unui buchet mediu ajunge la aproximativ 150 de lei. Cererea este la fel ca anul trecut”, a declarat Iulia.

Ce s-a căutat de Valentine’s Day

De Valentine’s Day, trandafirii roșii au dominat clar vânzările. Buchetele au fost mai consistente, iar bugetele mai mari comparativ cu începutul lunii martie. Hortensiile, minitrandafirii și freziile au fost, de asemenea, în tendințe, în funcție de preferințele exprimate pe rețelele sociale. Florarii spun că trendurile de pe Instagram influențează tot mai mult alegerile clienților, care vin deja cu idei clare despre ce își doresc.

Prețurile florilor în această perioadă

Prețurile cresc ușor în sezonul dedicat iubirii și primăverii. Trandafirul costă 20 de lei firul în această perioadă (față de 15 lei în restul anului), lalelele sunt între 10 și 12 lei firul, freziile duble ajung la 10 lei, iar cele simple la 8 lei. Irișii se vând cu aproximativ 8 lei firul.

Florarii spun că, după 8 Martie, prețurile vor reveni treptat la nivelul obișnuit, însă până atunci cererea rămâne ridicată, iar comenzile curg zilnic.