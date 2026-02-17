un consilier local cere ca o stradă din sibiu să devină cu sens unic: locatarii nu mai au voie să parcheze pe carosabil

Un consilier local din Sibiu propune municipalității să transforme o stradă din cartierul Terezian în stradă cu sens unic. Propunerea lui vine ca urmare a montării mai multor indicatoare cu semnificația „Oprirea interzisă” în această zonă, decizie care i-a nemulțumit pe locatari.

Fiindcă mai mulți locatari care locuiesc pe strada Daliei își parcau mașinile pe carosabil și blocau vizibilitatea în intersecția de la ieșire de pe aleile dintre blocuri, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Sibiu a decis să monteze indicatoare cu semnificația „Oprirea interzisă”. Măsura i-a nemulțumit pe locatari, iar un consilier local este în asentimentul lor.

Propunere: Strada Daliei, cu sens unic

Consilierul local Constantin Dincă (AUR) consideră că montarea indicatoarelor „oprirea interzisă” pe strada Daliei „reflectă o problemă cronică în planificarea urbană”, iar municipalitatea a aplicat cea mai simplă soluție în acest caz, dar și cea mai costisitoare pentru cetățenii care au pierdut astfel utilitatea spațiului public.

„De multe ori, Poliția Rutieră și Comisia de Circulație aleg interdicția deoarece: costurile sunt minime, instalarea a două semne de circulație fiind mai ieftină și mai rapidă decât reconfigurarea întregului nod de trafic și actualizarea hărților GPS, iar responsabilitatea poate fi pasată prin interzicerea parcării; Poliția „curăță” strada de obstacole vizibile, transformând problema locurilor de parcare într-o problemă exclusivă a locatarilor, nu a traficului”, spune Dincă într-o postare pe Facebook.

El a propus o altă soluție pentru a rezolva problema parcărilor: strada Daliei să devină o stradă cu sens unic.

„Propunerea mea ar fi aceea de a transforma strada Daliei în stradă cu sens unic (Gladiolelor → Târgu Cailor) care, din punct de vedere tehnic, ar fi superioară instalării semnelor de „Oprirea interzisă” din mai multe motive: păstrarea capacității de parcare într-o zonă densă, cele peste 20 de locuri de parcare fiind vitale pentru locuitorii din zonă, sensul unic permițând parcarea pe o parte a carosabilului fără a bloca fluxul auto; Interdicția de oprire rezolvă blocajele punctuale, dar nu elimină conflictul de trafic la întâlnirea a două vehicule pe o stradă îngustă; sensul unic ar elimina complet acest conflict; Siguranța pietonilor pe străzile înguste, cu trafic în ambele sensuri, conducătorii auto având tendința de a urca mașinile pe trotuar pentru a face loc autovehiculelor care circulă din sens invers”, precizează consilierul Constantin Dincă.

El i-a îndemnat pe sibienii afectați de decizia primăriei să depună o petiție colectivă. „Este instrumentul cu cea mai mare greutate. Dacă cei 20 de proprietari care au pierdut locurile de parcare (plus vecinii) semnează o solicitare către Primărie și Comisia de Circulație, autoritățile sunt obligate să reevalueze decizia”, spune consilierul.