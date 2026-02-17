val de frig și ninsori abundente peste românia: mai multe coduri galbene și portocalii, intră în vigoare

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru Muntenia și sudul Moldovei, care intră în vigoare marți seara. Întreaga țară este vizată de frig extrem și ninsori temporar abundente.

Marți, 17 februarie, valorile termice vor fi scăzute în regiunile extracarpatice, cu maxime între -4 și 4 grade. Miercuri, vremea rece se va menține în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime între -6 și 0 grade, iar temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivel național, între -8 și 0 grade.

Potrivit Mediafax, precipitațiile vor fi temporare, mixte inițial, urmând ca ninsoarea să predomine. Se estimează depunerea unui strat de zăpadă între 5 și 15 cm, local chiar 20–30 cm, și acumulări de apă de 10–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți, rafalele vor atinge 45–65 km/h în cea mai mare parte a țării, cu viscol și vizibilitate redusă în sud și est.

În sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova se va depune strat consistent de zăpadă (10–30 cm), cu precipitații mixte ziua și ninsoare noaptea. În aceste zone, rafalele de vânt vor atinge 50–70 km/h, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 m.

În Carpații Meridionali, majoritatea Carpaților Orientali și Munții Banatului, vântul va sufla cu rafale de 70–90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Strat de zăpadă între 10–20 cm (echivalent 15–25 l/mp) se va depune pe parcursul intervalului cod galben.

CODUL PORTOCALIU valabil de marți seara până miercuri la ora 12 vizează Muntenia și sudul Moldovei, unde ninsoarea va fi abundentă, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m, cu rafale de vânt de 60 km/h.

Un alt COD GALBEN, valabil miercuri între orele 12 și 20, vizează Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei, estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și Carpații Meridionali și de Curbură. Aici se vor depune între 10 și 15 cm de zăpadă, cu vizibilitate redusă sub 100 m și rafale de vânt de 50–70 km/h, iar în zonele montane înalte viteza vântului va ajunge la 70–90 km/h.

Tot miercuri, între orele 12 și 20, un cod galben de intensificări ale vântului vizează județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h.