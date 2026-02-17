ziua națională a japoniei, sărbătorit prin muzică la filarmonica de stat sibiu

În această săptămână, Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu găzduiește două evenimente speciale: recitalul care deschide turneul național Melodie, Dor, Magie și un concert simfonic dedicat Zilei Naționale a Japoniei.

Melodie, Dor, Magie – marți, 17 februarie, ora 19:00, Sala Thalia

Mezzosoprana Ruxandra Donose, una dintre cele mai apreciate artiste române pe scenele internaționale, și pianistul Sergiu Tuhuțiu revin la Sibiu cu un program nou ce îmbină lieduri, arii de operă și pagini din zona musicalului. Cei doi artiști colaborează de aproape 15 ani, recitalurile lor fiind concepute ca experiențe directe și intime, construite în dialog cu publicul.

După ediția anterioară, care a ajuns în numeroase orașe din țară, turneul din 2026 debutează la Sibiu și continuă la Deva, Bistrița, București și Iași.

Concert simfonic dedicat Zilei Naționale a Japoniei – joi, 19 februarie, ora 19:00, Sala Thalia

Concertul dedicat Zilei Naționale a Japoniei îl readuce la pupitru pe dirijorul Shizuo Kuwahara, invitat frecvent al unor orchestre importante din Europa, Asia și America. Laureat al Concursului Internațional „Georg Solti” și colaborator al Teatrului Mariinsky, maestrul revine la Sibiu pentru un program care reunește lucrări semnate de Bach, Mozart, Takemitsu și Dvořák.

Solistul serii este pianistul Csíky Boldizsár, artist cu o bogată carieră concertistică în țară și peste hotare, profesor universitar și interpret al Concertului pentru pian nr. 23 în La major de Mozart alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu.

asCULTă:

Imnul național al Japoniei – Kimigayo

Imnul României

Johann Sebastian Bach – Chaconne din Partita pentru vioară nr. 2 în re minor, BWV 1004 (arr. Hideo Saito)

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul pentru pian și orchestră nr. 23, în La major, KV 488

Tōru Takemitsu – Moarte și înviere din filmul Kuroi Ame (Ploaia neagră)

Antonín Dvořák – Simfonia nr. 8 în Sol major, op.88, B. 163

