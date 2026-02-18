accident pe milea: bărbat lovit de o mașină / foto video

Polițiștii rutieri au intervenit miercuri seara, 18 februarie, pe Bulevardul General Vasile Milea din Sibiu, după ce un pieton a fost lovit de o mașină.
UPDATE: Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul General Vasile Milea, o sibiancă în vârstă de 37 de ani ar fi lovit un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Brașov, care traversa neregulamentar strada.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Un accident rutier petrecut pe Bulevardul Vasile Milea a creat dificultăți în trafic pe una dintre cele mai circulate artere din Sibiu. Potrivit polițiștilor rutieri, pentru acordarea asistenței medicale și desfășurarea cercetărilor la fața locului, traficul a fost restricționat pe sensul spre Șelimbăr, circulându-se alternativ.
Starea victimei
La fața locului a ajuns și un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, care a acordat îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 36 de ani. Acesta a suferit un traumatism cranio-facial și un traumatism la brațul stâng.
Victima a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament.
