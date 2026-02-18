banca pentru alimente caută voluntari la sibiu: cum te poți înscrie

Banca Regională pentru Alimente Cluj anunță începutul campaniei de recrutare a voluntarilor pentru Colecta de Paște 2026, care va avea loc simultan la nivel național.
În județul Sibiu, campania se va desfășura între 20 și 22 martie, iar nevoia de voluntari este mare. Dacă dorești să contribui la colectarea de alimente care vor ajunge la persoanele vulnerabile din județ, iată cum te poți înscrie:
La această ediție, o modificare organizatorică permite prezența a până la 6 voluntari pe tură, față de 4 anterior, facilitând implicarea grupurilor și a companiilor.
Înscrierile sunt deschise până în 18 martie 2026 și se realizează online:https://www.bancapentrualimente.ro/voluntar-colecta/
La Paștele 2025, în județele Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Sibiu, rezultatele înregistrate au fost:
- 183 tone de alimente colectate
- 1.511 voluntari implicați
- 108 magazine participante
- 17.608 persoane sprijinite
Anul acesta, colecta se va desfășura în aproximativ 35 de localități din cele patru județe regionale, inclusiv în Sibiu, în peste 130 de magazine partenere.
