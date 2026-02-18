casele în care au avut loc crime se vând greu la sibiu: agent imobiliar: „probabil cumpărătorul va fi din afara orașului”

Pe piața imobiliară, nu doar zona, suprafața sau finisajele influențează prețul unei case. Uneori, trecutul unei proprietăți, mai ales dacă este legat de un omor sau de un scandal intens mediatizat, poate deveni un factor decisiv în ochii cumpărătorilor.

Am discutat cu mai mulți agenți și dezvoltatori imobiliari din Sibiu despre cum se tranzacționează locuințele cu un trecut legat de omor și dacă notorietatea negativă le scade valoarea sau, dimpotrivă, le poate transforma într-un produs „special”.

De exemplu, vila din Sibiu, în care a fost omorât omul de afaceri Adrian Kreiner, a fost scoasă la vânzare în luna februarie 2024 și nu a fost cumpărată nici până în prezent.

Locuința, construită în anul 2015, are o suprafață de 456 metri pătrați și un teren de 715 metri pătrați și, potrivit anunțului de vânzare de la momentul respectiv, se vindea la prețul de 2,1 milioane de euro, fiind una dintre cele mai scumpe proprietăți din județul Sibiu. (DETALII AICI)

„Istoricul clădirii e o piedică în vânzare”

Ionel Oglan, reprezentant al Oglan Imobiliare, spune că, în practică, astfel de cazuri sunt rare, dar impactul asupra tranzacției este real. „Istoricul clădirii, clar, este o piedică în vânzare. Locuințele respective sunt cumpărate, de regulă, de oameni care nu cunosc faptele întâmplate acolo. Cei care știu situația se decid foarte greu. Cazurile sunt foarte rare, dar când apar, influențează procesul de vânzare”, a spus acesta.

În opinia sa, o casă precum cea asociată cu Kreiner ar avea șanse mai mari să fie cumpărată de o firmă sau de o persoană din afara orașului. „Sunt șanse mari ca locuința, dacă va fi cumpărată, să fie achiziționată ori de o firmă, ori de o persoană din afara Sibiului. Ca să convingi un sibian să cumpere o astfel de casă, trebuie să îi oferi un preț extraordinar de bun. Casele de genul acesta se vând foarte greu, iar cumpărătorul cel mai probabil nu va fi cineva din comunitatea locală”, explică agentul imobiliar.

Scade prețul sau doar interesul?

Agenții imobiliari spun că nu există o regulă universală, însă, în general, stigmatul asociat unei proprietăți afectează interesul cumpărătorilor, mai ales în orașele medii sau mici, unde informația circulă rapid și memoria colectivă este puternică.

În astfel de situații apar două scenarii frecvente: proprietatea rămâne mai mult timp pe piață sau prețul este ajustat în jos pentru a compensa reticența cumpărătorilor.

Există însă și excepții. Dacă imobilul este situat într-o zonă premium, are caracteristici arhitecturale deosebite sau un teren valoros, interesul poate rămâne ridicat, iar impactul „istoricului” să fie atenuat de criterii strict economice. „Cu siguranță ca o să fie o mică reținere din partea persoanelor care vor să achiziționeze un imobil cu un asemenea istoric, dar asta nu înseamnă ca nu se mai vând deloc, mai ales dacă este o zonă bună și prețul este corect”, a spus Silviu Gorun, de la Agenția GRN Top Invest.