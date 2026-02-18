cât vom plăti la gaze după 1 aprilie 2026: lista tarifelor arată diferențe mari între furnizori

Schema de plafonare a prețului la gaze naturale, în vigoare până la 31 martie 2026, va fi înlocuită cu un mecanism nou, aplicabil timp de un an, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Nu mai este vorba despre o plafonare clasică, cu un preț maxim fix impus, ci despre un sistem de reglementare a prețului, cu limitări clare și o formulă transparentă de calcul.

Măsura vizează clienții casnici și producătorii de energie termică pentru populație și are ca scop prevenirea unor creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale, pe fondul volatilității pieței și al contextului geopolitic instabil.

De ce este nevoie de noul mecanism

Actuala schemă de plafonare expiră la 31 martie 2026. Revenirea integrală la piața concurențială ar putea aduce scumpiri semnificative, în condițiile în care:

piețele angro de gaze rămân extrem de volatile;

războiul din Ucraina și tensiunile energetice regionale mențin incertitudinea;

România trebuie să constituie stocuri pentru iarna 2026–2027;

există riscul afectării consumatorilor vulnerabili și al apariției unor tensiuni sociale.

Noul act normativ încearcă să evite un „șoc” în facturi, dar fără a menține un plafon rigid.

Cât vor plăti românii de la 1 aprilie 2026

Potrivit calculelor, prețurile finale pentru populație (exprimate în lei/kWh) vor varia în funcție de operatorul de distribuție.

În majoritatea cazurilor, prețurile rezultate sunt sub actualul nivel plafonat, cu diferențe între -4% și -23%.

Top 10 cei mai avantajoși furnizori de gaze pentru populație, începând cu 1 aprilie 2026

Loc Furnizor Preț total exact (lei/kWh) Reducere față de plafon 1 EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. 239,0863 -23% 2 NORD GAZ S.R.L. 248,81 -20% 3 GAZ VEST S.A. 252,20 -19% 4 MM DATA S.R.L. 257,12 -17% 5 DESIGN PROIECT S.R.L. 258,77 -17% 6 MEHEDINTI GAZ S.A. 262,17 -15% 7 TULCEA GAZ S.A. 262,56 -15% 8 CORDUN GAZ S.A. 270,86 -13% 9 PREMIER ENERGY S.R.L. 267,55 -14% 10 DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 272,3976 -12%

Top 5 furnizori de gaze cu cele mai mari prețuri totale facturate populației, începând cu 1 aprilie 2026

Loc Furnizor Preț total (lei/kWh) Diferență față de plafon 1 NOVA POWER & GAS S.R.L. 320,3136 +3% 2 DORNACOR INVEST S.R.L. 297,77 -4% 3 GAZ NORD EST S.A. 297,25 -4% 4 MIHOC OIL S.R.L. 296,45 -4% 5 CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. 295,81 -5%

Concret incepand cu 1 aprilie 2026 preturile achitate de populatie vor fi aproximativ acestea exprimate in lei/kWh:

Operator de distribuție Pret gaze Tarif de distributie Tarif de transport Marja comerciala Cost dezechilibre maxim acceptate Cost gaze TVA Pret Total Ponderea fata de pretul plafonat CORDUN GAZ S.A. 110 67.60 18 15 13.25 223.85 47.01 270.86 -13% DESIGN PROIECT S.R.L. 110 57.61 18 15 13.25 213.86 44.91 258.77 -17% EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. 110 41.34 18 15 13.252 197.592 41.49432 239.0863 -23% GAZ EST S.A. 110 82.48 18 15 13.25 238.73 50.13 288.87 -7% GAZ NORD EST S.A 110 89.41 18 15 13.25 245.66 51.59 297.25 -4% GAZMIR IAȘI S.R.L. 110 74.00 18 15 13.25 230.25 48.35 278.60 -10% MIHOC OIL S.R.L. 110 88.75 18 15 13.25 245.00 51.45 296.45 -4% MM DATA S.R.L 110 56.24 18 15 13.25 212.49 44.62 257.12 -17% NORD GAZ S.R.L 110 49.38 18 15 13.25 205.63 43.18 248.81 -20% NOVA POWER & GAS S.R.L 110 108.47 18 15 13.252 264.722 55.59162 320.3136 3% OLIGOPOL – S.R.L 110 85.57 18 15 13.25 241.82 50.78 292.60 -6% PREMIER ENERGY S.R.L. 110 64.86 18 15 13.25 221.11 46.43 267.55 -14% PRISMA SERV COMPANY S.R.L. 110 87.19 18 15 13.25 243.44 51.12 294.56 -5% SALGAZ S.A. 110 72.11 18 15 13.25 228.36 47.96 276.32 -11% TULCEA GAZ S.A. 110 60.74 18 15 13.25 216.99 45.57 262.56 -15% CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. 110 88.22 18 15 13.25 244.47 51.34 295.81 -5% DISTRIGAZ VEST S.A. 110 86.16 18 15 13.25 242.41 50.91 293.32 -5% GAZ VEST S.A. 110 52.18 18 15 13.25 208.43 43.77 252.20 -19% INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A 110 79.26 18 15 13.25 235.51 49.46 284.97 -8% ROMGAZ S.A. 110 87.32 18 15 13.25 243.57 51.15 294.72 -5% DELGAZ GRID S.A. 110 70.96 18 15 13.252 227.212 47.71452 274.9265 -11% DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 110 68.87 18 15 13.252 225.122 47.27562 272.3976 -12% MEGACONSTRUCT S.A. 110 73.05 18 15 13.25 229.30 48.15 277.46 -10% DORNACOR INVEST S.R.L. 110 89.84 18 15 13.25 246.09 51.68 297.77 -4% BTDCONSTRUCT & AMBIENT S.R.L. 110 81.05 18 15 13.25 237.30 49.83 287.14 -7% ANTOPREST ACTIV S.R.L. 110 69.75 18 15 13.25 226.00 47.46 273.46 -12% NEOGAS GRID S.A 110 74.38 18 15 13.25 230.63 48.43 279.06 -10% MEHEDINTI GAZ S.A. 110 60.42 18 15 13.25 216.67 45.50 262.17 -15% HGAZ 110 81.05 18 15 13.25 237.30 49.83 287.14 -7%

Ce înseamnă, concret, noua schemă

România renunță la plafonarea rigidă și trece la un sistem intermediar: piața nu este complet liberalizată, dar nici blocată printr-un preț fix.

Statul stabilește limite, reguli și o formulă transparentă, menită să ofere predictibilitate, dar și flexibilitate în funcție de evoluția pieței.

Pentru majoritatea populației, la începutul perioadei, facturile ar urma să fie ușor mai mici decât în prezent.

