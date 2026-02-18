cât vom plăti la gaze după 1 aprilie 2026: lista tarifelor arată diferențe mari între furnizori

Schema de plafonare a prețului la gaze naturale, în vigoare până la 31 martie 2026, va fi înlocuită cu un mecanism nou, aplicabil timp de un an, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Nu mai este vorba despre o plafonare clasică, cu un preț maxim fix impus, ci despre un sistem de reglementare a prețului, cu limitări clare și o formulă transparentă de calcul.

Măsura vizează clienții casnici și producătorii de energie termică pentru populație și are ca scop prevenirea unor creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale, pe fondul volatilității pieței și al contextului geopolitic instabil.

De ce este nevoie de noul mecanism

Actuala schemă de plafonare expiră la 31 martie 2026. Revenirea integrală la piața concurențială ar putea aduce scumpiri semnificative, în condițiile în care:

  • piețele angro de gaze rămân extrem de volatile;
  • războiul din Ucraina și tensiunile energetice regionale mențin incertitudinea;
  • România trebuie să constituie stocuri pentru iarna 2026–2027;
  • există riscul afectării consumatorilor vulnerabili și al apariției unor tensiuni sociale.

Noul act normativ încearcă să evite un „șoc” în facturi, dar fără a menține un plafon rigid.

Cât vor plăti românii de la 1 aprilie 2026

Potrivit calculelor, prețurile finale pentru populație (exprimate în lei/kWh) vor varia în funcție de operatorul de distribuție.

În majoritatea cazurilor, prețurile rezultate sunt sub actualul nivel plafonat, cu diferențe între -4% și -23%.

Top 10 cei mai avantajoși furnizori de gaze pentru populație, începând cu 1 aprilie 2026

LocFurnizorPreț total exact (lei/kWh)Reducere față de plafon
1EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L.239,0863-23%
2NORD GAZ S.R.L.248,81-20%
3GAZ VEST S.A.252,20-19%
4MM DATA S.R.L.257,12-17%
5DESIGN PROIECT S.R.L.258,77-17%
6MEHEDINTI GAZ S.A.262,17-15%
7TULCEA GAZ S.A.262,56-15%
8CORDUN GAZ S.A.270,86-13%
9PREMIER ENERGY S.R.L.267,55-14%
10DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.272,3976-12%

Top 5 furnizori de gaze cu cele mai mari prețuri totale facturate populației, începând cu 1 aprilie 2026

LocFurnizorPreț total (lei/kWh)Diferență față de plafon
1NOVA POWER & GAS S.R.L.320,3136+3%
2DORNACOR INVEST S.R.L.297,77-4%
3GAZ NORD EST S.A.297,25-4%
4MIHOC OIL S.R.L.296,45-4%
5CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.295,81-5%

Concret incepand cu 1 aprilie 2026 preturile achitate de populatie vor fi aproximativ acestea exprimate in lei/kWh:

Operator de distribuțiePret gazeTarif de distributieTarif de transportMarja comercialaCost dezechilibre maxim acceptateCost gazeTVAPret TotalPonderea fata de pretul plafonat
CORDUN GAZ S.A.11067.60181513.25223.8547.01270.86-13%
DESIGN PROIECT S.R.L.11057.61181513.25213.8644.91258.77-17%
EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L.11041.34181513.252197.59241.49432239.0863-23%
GAZ EST S.A.11082.48181513.25238.7350.13288.87-7%
GAZ NORD EST S.A11089.41181513.25245.6651.59297.25-4%
GAZMIR IAȘI S.R.L.11074.00181513.25230.2548.35278.60-10%
MIHOC OIL S.R.L.11088.75181513.25245.0051.45296.45-4%
MM DATA S.R.L11056.24181513.25212.4944.62257.12-17%
NORD GAZ S.R.L11049.38181513.25205.6343.18248.81-20%
NOVA POWER & GAS S.R.L110108.47181513.252264.72255.59162320.31363%
OLIGOPOL – S.R.L11085.57181513.25241.8250.78292.60-6%
PREMIER ENERGY S.R.L.11064.86181513.25221.1146.43267.55-14%
PRISMA SERV COMPANY S.R.L.11087.19181513.25243.4451.12294.56-5%
SALGAZ S.A.11072.11181513.25228.3647.96276.32-11%
TULCEA GAZ S.A.11060.74181513.25216.9945.57262.56-15%
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.11088.22181513.25244.4751.34295.81-5%
DISTRIGAZ VEST S.A.11086.16181513.25242.4150.91293.32-5%
GAZ VEST S.A.11052.18181513.25208.4343.77252.20-19%
INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A11079.26181513.25235.5149.46284.97-8%
ROMGAZ S.A.11087.32181513.25243.5751.15294.72-5%
DELGAZ GRID S.A.11070.96181513.252227.21247.71452274.9265-11%
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.11068.87181513.252225.12247.27562272.3976-12%
MEGACONSTRUCT S.A.11073.05181513.25229.3048.15277.46-10%
DORNACOR INVEST S.R.L.11089.84181513.25246.0951.68297.77-4%
BTDCONSTRUCT & AMBIENT S.R.L.11081.05181513.25237.3049.83287.14-7%
ANTOPREST ACTIV S.R.L.11069.75181513.25226.0047.46273.46-12%
NEOGAS GRID S.A11074.38181513.25230.6348.43279.06-10%
MEHEDINTI GAZ S.A.11060.42181513.25216.6745.50262.17-15%
HGAZ11081.05181513.25237.3049.83287.14-7%

Ce înseamnă, concret, noua schemă

România renunță la plafonarea rigidă și trece la un sistem intermediar: piața nu este complet liberalizată, dar nici blocată printr-un preț fix.

Statul stabilește limite, reguli și o formulă transparentă, menită să ofere predictibilitate, dar și flexibilitate în funcție de evoluția pieței.

Pentru majoritatea populației, la începutul perioadei, facturile ar urma să fie ușor mai mici decât în prezent.

FOTO https://adevarul.ro/

Ultima oră