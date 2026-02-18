ce cred vecinii lui adrian kreiner, după ce fosta concubină a fost arestată. „ea ține tot secretul” /video

Fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, Adriana Viliginschi, se află în arest preventiv. Aceasta este acuzată că a ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama, iar vecinii cred că este implicată în ambele cazuri de omor.

În contextul anchetei care o include pe Adriana Viliginschi, fosta concubuină a omului de afaceri Adrian Kreiner, locuitorii din zona unde se află vila acestuia observă coincidențe care, în opinia lor, arată o implicare a Adrianei și în ambele cazuri.

„Din punctul meu de vedere, da. Cred că a murit la comanda ei, garantat el a fost ucis de ea. Tot ea ține totul secret. Doamna, la momentul actual, în concepția ei de gândire, are doi morți”, a declarat un sibian care locuiește pe strada Moldoveanu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Un alt vecin, Eugen, susține aceeași teorie. „Doar ei știu ce a fost în casa lor, dar probabil 100 la sută ar fi fost implicată. Alte detalii nu știu ce să spun. E puțin spus coincidența. Din moment ce și-ar fi sfătuit prietena, probabil ar fi făcut și ea ceva de genul”, a spus tânărul.

Un al treilea sibian crede că Viliginschi a fost complice la ambele acte de crimă. „Categoric este implicată. Faptul că a ajutat-o și pe cealaltă, faptul că era în altă aripă… sunt prea multe coincidențe. Nu știu dacă la rândul ei îl cunoștea de dinainte pe tipul care a plănuit tâlhăria”, a spus bărbatul.

Citește și: Și-a omorât mama pentru avere. Cine sunt făptașele

Citește și: Femeia care și-a ajutat prietena să își omoare mama este Adriana Viliginschi. Descinderi la casa lui Adrian Kreiner / video, foto