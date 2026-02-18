cel mai pragmatic jucător al sibiului revine la fc hermannstadt: ne-a dezvăluit când revine pe teren / exclusiv

Accidentat grav la jumătatea lunii septembrie a anului trecut, într-un banal joc de verificare cu CSC Șelimbăr, Silviu Balaure este tot mai aproape de revenirea pe teren.

După operația efectuată în septembrie 2025 de cunoscutul medic Ion Bogdan Codorean, urmată de cinci luni de recuperare zilnică cu Ovidiu Kurti, Silviu revine vineri la Sibiu și sâmbătă va fi la antrenamentele conduse de Dorinel Munteanu.

”Ovidiu Kurti te rupe, am făcut recuperare și forță 3-4 ore zilnic, a fost o perioadă grea, dar datorită lui sunt bine. Am stat în Pipera, am făcut zilnic naveta la Baza Sportivă FCSB. Joi mai am un control la RMN, sper să fie totul ok și vineri revin definitiv la Sibiu, voi fi apt de antrenament. Sâmbătă voi la la antrenament cu băieții, sper să fiu apt la startul play-out-ului” a anunțat Silviu Balaure pentru Ora de Sibiu. Tot cu kinetoterapeutul de la FCSB, Ovidiu Kurti s-a recuperat și Dragoș Iancu în urmă cu doi ani, după accidentarea teribilă din jocul cu Petrolul. Cu ceva ani în urmă, Kurti a fost kinetoterapeutul lui Gaz Metan Mediaș.

Jucătorul de bandă dreaptă este convins că FC Hermannstadt se va menține în Superliga. ”Eu zic că o să ne salvăm, chiar dacă este greu, în play-out se joacă totul. Acolo ne trebuie o serie de 3 victorii, cu aportul fanilor noștri o să o scoatem la capăt” a mai punctat Balaure.

Absența lui ”Bala” a cântărit mult la FC Hermannstadt, după ce mijlocașul dreapta a avut cinci pase de gol în cele opt etape în care a fost pe teren până la accidentare. Jucător versatil, el poate evolua pe orice post în banda dreaptă, fundaș, mijlocaș sau extremă.

La nivel de seniori a evoluat pentru ACS Poli Timișoara, NMM Becicherecu Mic, FCM Baia Mare, Astra Giurgiu, iar din 2021 joacă pentru FC Hermannstadt.

Oana, sprijinul moral pentru Silviu

Soția lui Silviu, Oana Balaure este este o cunoscută make-up artist în Sibiu. În Sibiu, Oana deține propria afacere, „Oana Balaure Brow & Make-up Artist”.

Pe lângă activitatea de make-up artist personal, Oana susține cursuri de sprâncene, gene și machiaj, formând alte tinere pasionate în acest domeniu. Ea a fost alături de Silviu în fiecare moment al recuperării și l-a susținut în momentele grele. Cei doi au o fetiță, pe Nicole.