cod portocaliu în sudul româniei, dar și sibiul resimte iarna: nou val de ninsori și frig

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 18 februarie, avertizări meteo pentru județul Sibiu și alte zone din țară.

În județul Sibiu și în sud-estul Transilvaniei este în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite, iar vremea rece și condițiile meteo severe vor continua până joi dimineață.

De miercuri dimineață până joi dimineață, temperaturile maxime în județul Sibiu și în zonele afectate se vor încadra între -6 și 0 grade, iar minimele vor fi negative, între -8 și 1 grad.

Potrivit Mediafax, în această perioadă, în jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei și în Carpații Meridionali și de Curbură va continua să ningă viscolit, cu rafale de vânt de 50…70 km/h, iar în zonele montane înalte rafalele vor atinge 70…90 km/h. Vizibilitatea va fi redusă sub 100 m, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de aproximativ 10…15 cm.

Alerta ANM este valabilă miercuri între orele 10:00 și 23:00, iar autoritățile recomandă prudență pe drumurile naționale și locale, precum și evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate de viscol și ninsoare abundentă.