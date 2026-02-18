condamnat pentru pornografie infantilă, prins la avrig și trimis la închisoare în aceeași zi

În cursul zilei de ieri, 17 februarie, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au identificat și reținut un bărbat de 32 de ani.

Pe numele acestuia, Tribunalul Gorj a emis, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Acesta a fost condamnat la 3 ani și cinci luni de închisoare cu executare, fiind încarcerat de urgență în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.