de la cursantă, la instructor: loana a transformat twerk-ul într-un manifest al feminității la sibiu / foto video

În spatele mișcărilor care par, la prima vedere, doar un trend exotic de pe rețelele de socializare, se ascunde o poveste despre curaj, moștenire și redescoperirea feminității. Loana Dascălu, o tânără de 29 de ani ajunsă în Sibiu pentru studii, a transformat o provocare neașteptată într-o comunitate unde femeile învață să își „deblocheze” emoțiile prin dans.

Loana are 29 de ani, s-a născut în Drăgășani, Vâlcea. A venit în Sibiu pentru facultate și a rămas aici, adoptând orașul ca pe propria casă. Dansează de mică, însă parcursul ei profesional a luat o turnură neașteptată în urmă cu câțiva ani, când a trecut de la oglinda sălii de dans, la pupitrul instructorului.

O „moștenire” primită cu reticență

Povestea Loanei cu Twerk Sibiu nu a început din dorința de a deschide o afacere, ci ca o predare de ștafetă. Era doar o cursantă pasionată când fosta instructoare, nevoită să plece din țară, i-a propus să preia frâiele.

„Clubul de dans e, într-un fel, o moștenire. Eram cursantă, iar instructoarea de atunci a trebuit să plece și căuta pe cineva căruia să-i lase totul, să ducă munca mai departe. Mi-a propus mie pentru că vedea că mă descurc bine, dar inițial am spus nu. M-a convins greu”, își amintește Loana.

Cu spiritul tânăr al studentului care simte că nu are nimic de pierdut, a acceptat în cele din urmă pariul cu sine însăși: „Mi-am zis că dacă nu mă descurc, renunț. Măcar am încercat.”

Dansul ca terapie: „Emoțiile noastre sunt blocate în zona pelvină”

Ceea ce a început ca o încercare a devenit rapid o misiune de a le reînvăța pe femei să fie… femei. Într-o lume tot mai rigidă, Loana a observat cum dansul — fie că este twerk sau dans pe tocuri — devine o formă de eliberare psihologică.

„Fetele sunt din ce în ce mai masculine în gesturi în ziua de azi. Au nevoie să învețe din nou să își folosească privirea, mâinile, grația. Eu le spun mereu că emoțiile noastre, ale femeilor, se stochează în zona pelvină, în șolduri. Când învățăm să eliberăm acea zonă prin mișcare, ne relaxăm cu totul. Este o descătușare de care avem mare nevoie.”

De la 16 la peste 50 de ani: Dansul nu are vârstă

La cursurile Loanei, barierele de vârstă dispar. A avut cursante de 16 ani, dar și doamne trecute de 50 care au surprins prin agilitate. „Doamnele mai mature se descurcă neașteptat de bine. Singura lor barieră este rigiditatea emoțională, dar odată ce lasă grijile la ușă, rezultatele sunt uimitoare. Chiar și mama mea a venit la cursuri, deci pot spune că e un spațiu deschis oricui”, spune ea cu zâmbetul pe buze.

Deși termenul de „twerk” poate ridica sprâncene pentru cei care nu cunosc fenomenul, Loana explică faptul că realitatea din sală este total diferită de prejudecăți. Este vorba despre controlul corpului, despre mușchi lucrați intens și, mai ales, despre încredere.

Mai mult decât o sală de dans: Un fenomen sibian

Astăzi, Loana nu se limitează doar la orele de curs. Comunitatea ei a devenit o prezență constantă în viața culturală a Sibiului. De la momente tematice de anii ’80 pe scena Sibiului, până la prezențe pline de energie la maratoane, unde fetele au fost invitate ca majorete.

„Nu facem doar coregrafii. Combinăm stiluri comerciale, tocuri, uneori chiar și elemente de samba sau salsa pentru a menține lucrurile proaspete. Organizăm și evenimente extra, cum sunt masterclass-urile în aer liber, unde se strâng zeci de fete. Este un sentiment incredibil să vezi 40 de femei care vibrează la unison.”

Pentru cei care încă ezită, Loana are un singur mesaj: „Ai mai mult de câștigat decât de pierdut. Este o oră pentru tine, pentru starea ta de bine. Dacă nu încerci, nu ai de unde să știi dacă e pentru tine.”