Scandal în plenul Parlamentului României după ce doi senatori s-au îmbrâncit și abia au fost opriți înainte ca situația să escaladeze fizic.
Incidentul a izbucnit după ce o senatoare i-a reproșat unui coleg că filmează ședința. Conform imaginilor postate pe Facebook, senatoarea PSD Victoria Stoiciu a intrat într-un conflict verbal cu senatorul Liviu Fodorca, membru al grupului PACE. În apărarea ei, colegul de partid Ionel Floroiu l-a îmbrâncit pe senatorul Fodorca, care ținea un telefon în mână.
Scena tensionată a fost filmată de un alt parlament, iar din sală se aud mai multe reacții ale colegilor, inclusiv acuzații și replici nervoase: „Nu pune mâna pe el, madame, unde te crezi? Hei, ia mâna de pe el!”.
Scandalul a fost aplanat în cele din urmă de alți doi senatori, iar ședința plenului a continuat după ce atmosfera tensionată a fost calmata.
sursă video Lucian Udrea
Ultima oră
- Mai încearcă o dată: se reia licitația pentru desemnarea unei firme care să curețe autobuzele Tursib acum 43 de minute
- Gură de oxigen: învățământul de stat scapă de reducerea de 10 la sută a cheltuielilor de personal acum o oră
- Ce cred vecinii lui Adrian Kreiner, după ce fosta concubină a fost arestată. „Ea ține tot secretul” /video acum o oră
- Doi parlamentari, la un pas de bătaie în Parlament: de la ce a pornit totul / video acum 2 ore
- Casele în care au avut loc crime se vând greu la Sibiu: Agent imobiliar: „Probabil cumpărătorul va fi din afara orașului” acum 2 ore