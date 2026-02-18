doi parlamentari, la un pas de bătaie în parlament: de la ce a pornit totul / video

Scandal în plenul Parlamentului României după ce doi senatori s-au îmbrâncit și abia au fost opriți înainte ca situația să escaladeze fizic.

Incidentul a izbucnit după ce o senatoare i-a reproșat unui coleg că filmează ședința. Conform imaginilor postate pe Facebook, senatoarea PSD Victoria Stoiciu a intrat într-un conflict verbal cu senatorul Liviu Fodorca, membru al grupului PACE. În apărarea ei, colegul de partid Ionel Floroiu l-a îmbrâncit pe senatorul Fodorca, care ținea un telefon în mână.

Scena tensionată a fost filmată de un alt parlament, iar din sală se aud mai multe reacții ale colegilor, inclusiv acuzații și replici nervoase: „Nu pune mâna pe el, madame, unde te crezi? Hei, ia mâna de pe el!”.

Scandalul a fost aplanat în cele din urmă de alți doi senatori, iar ședința plenului a continuat după ce atmosfera tensionată a fost calmata.

sursă video Lucian Udrea