e știrea zilei: legea pensiilor speciale, declarată constituțională de ccr

Curtea Constituțională a României a decis miercuri, 18 februarie, că legea pensiilor speciale ale magistraților respectă Constituția, respingând contestațiile formulate împotriva actului normativ.

După cinci amânări, cei nouă judecători ai CCR au dat o decizie favorabilă privind pensiile speciale ale magistraților, măsură susținută cu insistență de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit Mediafax, legea reglementează pensionarea și cuantumul pensiilor pentru judecători și procurori, menținând anumite avantaje ale pensiilor de serviciu, dar introducând și măsuri de echilibru și tranziție.

Ce prevede legea pensiilor speciale

Cuantumul viitoarelor pensii ale magistraților scade de la 80% la 70% din ultimul salariu net.

Pensia de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni de activitate, dar nu va depăși 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Perioada de tranziție a crescut de la 10 la 15 ani, ceea ce înseamnă că, după acest interval, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu câte un an, astfel încât, până în 2042, procurorii și judecătorii vor atinge vârsta standard de 65 de ani.

Magistrații se vor putea pensiona anticipat, cu condiția să aibă minimum 35 de ani de vechime, dar dacă nu au împlinit 65 de ani, se va aplica o penalizare anuală de 2% până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.

