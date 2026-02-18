gură de oxigen: învățământul de stat scapă de reducerea de 10 la sută a cheltuielilor de personal

Proiectul de ordonanță de urgență pentru reforma administrației, pus în transparență publică de Ministerul Dezvoltării, prevede că majoritatea ministerelor, instituțiilor și autorităților publice trebuie să reducă cheltuielile de personal cu 10% în 2026.

Totuși, unitățile și instituțiile din învățământul de stat sunt exceptate, potrivit articolului XLIX din document.

Potrivit EduPedu, reducerea cu 10% se aplică centralizat la nivelul ordonatorilor principali de credite și instituțiilor subordonate acestora. Aceștia pot decide modul în care se distribuie reducerea între subordonate, dar procentul cumulativ trebuie să fie de 10%. Măsurile pot include:

reducerea numărului de posturi finanțate;

disponibilizări de personal, în condițiile legii;

diminuarea unor sporuri;

alte modalități legale de reducere a cheltuielilor, fără afectarea salariului de bază.

Măsurile trebuie aprobate până la 1 iulie 2026, iar implementarea are loc între 1 iulie – 31 decembrie 2026.

Proiectul de OUG menționează explicit că sunt exceptate de la reducere și:

cheltuielile de personal din spitalele publice și serviciile publice de ambulanță;

instituțiile publice din domeniul culturii aflate în subordinea autorităților centrale;

instituțiile din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Formularea „unităților și instituțiilor din învățământul de stat” reflectă Legile educației nr. 198/2023 și nr. 199/2023, ceea ce include școlile și liceele publice, precum și universitățile de stat. Totuși, documentul nu precizează clar dacă structurile administrative ale sistemului educațional, Ministerul Educației, inspectoratele școlare sau centrele de resurse, intră sub incidența reducerii.

Premierul Ilie Bolojan a explicat recent la TVR că „educația nu e exceptată” în sensul general, subliniind că nu este vorba despre o „tăiere otova de 10%”, ci despre ajustarea cheltuielilor salariale în funcție de economiile realizate în 2025 și de specificul fiecărui domeniu. Totuși, proiectul de OUG în forma actuală exceptă clar salariile din școli și universități publice de la reducerea generală de 10%.

Articolul XLIX:

„Art. XLIX. – (1) În anul 2026 cheltuielile de personal, care nu includ tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială scadente în acest an, din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, instituțiilor subordonate ministerelor, din cadrul altor instituții și autorități publice, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și din cadrul altor organe de specialitate ale administrației publice, din autoritățile administrative autonome, din alte instituții, indiferent de modul de finanțare al acestora, cu excepția cheltuielilor de personal aferente unităților și instituțiilor din învățământul de stat, a cheltuielilor de personal aferente spitalelor publice și serviciilor publice de ambulanță, a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”,se reduc cu 10% față de cheltuielile de personal efectuate în anul 2025 diminuate cu cheltuielile de personal aferente organizării alegerilor din anul 2025. Reducerea calculată se împarte la 12 și se înmulțește cu numărul lunilor pentru care se implementează măsura.

(2) Reducerea de 10%, prevăzută la alin. (1) se aplică centralizat asupra tuturor cheltuielilor de personal, respectiv cele înregistrate la nivelul ordonatorului principal de credite și a celor înregistrate la nivelul ordonatorilor secundari sau terțiari de credite, după caz. Ordonatorii principali de credite pot stabili procente mai mari sau mai mici de 10% pe fiecare ordonator de credite, însă reducerea cumulată în anul 2026 a cheltuielilor de personal trebuie să fie de 10%.

(3) Pentru reducerea cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite prevăzuți la alin. (1), pot aplica, în condițiile legii, fără a afecta salariul de bază, următoarele modalități:

a) reducerea numărului de posturi finanţate;

b) disponibilizarea de personal, în condiţiile prevăzute de art. 518 și art. 519 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sau după caz, în condițiile art. 58 – art. 80 din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) reducerea nivelului unor sporuri;

d) alte modalități de reducere a cheltuielilor de personal.

(4) Modalitățile și procedura de reducere a cheltuielilor prevăzută la alin. (3) se realizează cu consultarea organizațiilor sindicale din instituții sau consultarea reprezentanților salariaților, după caz.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) – (3) se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2026, pentru ordonatorii principali de credite care în cursul anului 2025 au avut o conduită prudentă și care au redus cheltuielile de personal față de plățile efectuate în anul 2024, cheltuielile de personal se diminuează cu un procent care se calculează ca diferență dintre procentul de 10% și procentul de economiiefectiv realizat în anul 2025, față de plățile de cheltuieli de personal efectuate în anul 2024”.

FOTO https://www.libertatea.ro/