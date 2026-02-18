harta drumurilor blocate în românia: autostrăzi și dn-uri închise de zăpadă, zeci de curse aeriene afectate și întârzieri mari la cfr

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat miercuri dimineața.18 februarie, o hartă actualizată a drumurilor închise din cauza ninsorilor abundente și a viscolului.

Mai multe autostrăzi și drumuri naționale sunt afectate, două piste de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă sunt închise temporar, iar trenurile înregistrează întârzieri medii de aproximativ 60 de minute.

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică acționează în sistem integrat pentru verificarea stării de viabilitate a drumurilor și dispun măsuri de închidere sau restricționare a circulației acolo unde este necesar, pentru a preveni blocajele în trafic.

Autoritățile colaborează permanent cu administratorii drumurilor pentru stabilirea priorităților de deszăpezire.

Potrivit Mediafax, Inspectoratul General al Poliției Române, a desemnat încă de marți seara, ora 20:00, un ofițer la Comandamentul Central de iarnă organizat la sediul Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru o coordonare eficientă a măsurilor privind restricțiile și închiderile de drumuri naționale.

Autostrăzi afectate

A0 – zona Cornetu (Ilfov) – trafic oprit pe un sens;

A1 – sens Pitești – București – trafic oprit temporar;

A7 – trafic oprit integral;

A2 – restricționată pentru autovehicule cu MTMA > 7,5 t;

A3 – restricționată integral pentru MTMA > 7,5 t.

Drumuri naționale – trafic oprit

DN 23B – Măicănești – Ciorăști (Vrancea);

DNCB – Bragadiru (Ilfov);

DN 22 – Râmnicu Sărat – Brăila;

DN 2B – Buzău – Brăila.

Drumuri județene închise

DJ 740 (Argeș);

DJ 204E (Vrancea).

De asemenea, restricții suplimentare de tonaj au fost instituite pe mai multe drumuri naționale din județele Prahova, Ialomița și Buzău.

Transport aerian, naval și feroviar afectat

13 curse aeriene afectate – 8 anulate și 5 redirecționate;

2 piste închise temporar pe Aeroportul Otopeni;

manevre suspendate în porturile din Constanța și în Bara Sulina;

trafic feroviar desfășurat în condiții de iarnă, cu întârzieri medii de circa 60 de minute.

În paralel, au fost raportate avarii la rețeaua de alimentare cu energie electrică în 21 de localități din județele Brăila, Buzău, Constanța, Prahova și Vrancea, fiind afectați aproximativ 18.437 de consumatori. Echipele specializate intervin pentru remedierea defecțiunilor.

Din cauza condițiilor meteo severe, în județul Giurgiu cursurile cu prezență fizică au fost suspendate, în Vrancea școlile funcționează online, iar în Brăila cursurile se desfășoară online în șapte localități.