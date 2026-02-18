lia savonea, nemulțumită după decizia ccr privind pensiile speciale: „vom sesiza instituțiile europene

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a reacționat dur după decizia CCR cu privire la pensiile speciale.

Aceasta a declarat că instituția pe care o conduce ar putea sesiza organisme europene prin procesele deschise de magistrați, ca reacție la decizia Curții Constituționale a României privind constituționalitatea legii pensiilor magistraților.

“Înalta Curte de Casație și Justiție a utilizat toate procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților. Reculul evident în planul protecției constituționale obligă la reacții ferme. Independența justiției nu este negociabilă, iar ICCJ va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente””, a transmis Lia Savonea pentru Observator

Curtea Constituțională a respins miercuri sesizarea ÎCCJ referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, stabilind că actul normativ este constituțional. Decizia a venit după cinci amânări ale cauzei.