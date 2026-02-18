mai încearcă o dată: se reia licitația pentru desemnarea unei firme care să curețe autobuzele tursib

Tursib caută o firmă care să curețe și să dezinfecteze autobuzele. La ultima licitație nu s-a înscris nimeni, motiv pentru care ea a fost anulată.

Societatea de transport public din municipiul Sibiu caută o firmă care să asigure curățenia interioară și dezinfecția autobuzele din flota proprie. Contractul se va încheia pe un an de zile.

Tursib vrea ca, la finalul programului, autobuzele, de 6, 10, 12 și 18 metri să fie curățate și dezinfectate. „Serviciile de curățenie interioară să fie prestate de luni până vineri, între orele 23:00 și 05:00 (când autobuzele se află în garaj)”, se arată în caietul de sarcini. Firma câștigătoare va trebui să asigure personalul și aparatura necesară igienizării unui număr de 6 autobuze pe noapte.

Serviciile vor cuprinde inclusiv dezinfectarea suprafețelor posibil contaminate biologic din interiorul autobuzelor Tursib, utilizându-se dispozitive de dezinfecție a suprafeței și aerului cu ultraviolete. Toate substanțele folosite vor trebui să aibă calitate superioară și să fie profesionale.

Operatorul economic ofertat va trebui să aibă ca obiect de activitate servicii de curățenie și experiență. El va trebui să facă dovada că a prestat servicii similare cu cele supuse achiziției, prin prezentarea a cel puțin unui contract finalizat.

Tursib a scos la licitație caietul de sarcini, după ce procedura anterioară a fost anulată în 10 februarie deoarece nimeni nu a depus ofertă.